Ребенок в семье алкоголиков чаще сталкивается с проблемами медицинского и психологического характера по сравнению с теми детьми, которые выросли в нормальной в этом отношении семье.

Ученые выделяют обширный список психических проблем у лиц, начиная с младенцев и заканчивая взрослыми 28-30 лет, один или оба родителя которых страдали алкогольной зависимостью. По статистике каждый 5-й школьник считает себя ребенком, в семье которого есть проблемы с алкоголизмом, в каждой второй семье, куда приезжает нарколог на дом, есть дети от 0 до 15 лет. У детей до 15 лет отмечаются относительно легкие нарушения, например, гиперактивность, повышенная тревожность, то далее они перерастают в более серьезные проблемы с психикой, в том числе и в алкоголизм. Мальчики, как правило, чаще повторяют судьбу отца в плане зависимости, чем девочки. При этом у них отмечается более тяжелые формы алкоголизма за счет раннего начала и высокой скорости развития болезни.

В целом взрослые, которые были детьми в семье алкоголиков, больше подвержену риску развития разного рода зависимостей и психических заболеваний, таких как депрессия и различные психопатические расстройства. При этом если дети мужского пола чаще страдают зависимостями, то у детей женского пола чаще развиваются психические расстройства.

У ребенка в семье алкоголиков, в отличие от детей в здоровой в этом отношении семье, есть ряд особенностей, которые необходимо учитывать при попытке психотерапевтической помощи таким людям, как в детском возрасте, так и во взрослом.

Психологические особенности ребенка в семье алкоголиков

Психологические особенности ребенка в семье алкоголиков обычно возникают в период школьного возраста. Как правило, отмечаются следующие особенности:

"скелет в шкафу" - часто проблемы в семье скрываются как от ребенка, так и от посторонних людей, которые общаются с семьей с проблемами. При этом ребенок на самом деле, конечно, чувствует присутствие проблемы и изменения в своей жизни из-за нее, но боль, страдания и чувства, вызванные непорядком в семье, он вынужден скрывать внутри себя. Никому ни о чем не рассказывать. В том числе не обсуждать эту проблему с родителями и близкими семье людьми. И чем дольше это молчание, тем глубже проблемы ребенка. Начинаются ночные кошмары, необъяснимые страхи, ребенок может вырасти замкнутым и необщительным.

- часто проблемы в семье скрываются как от ребенка, так и от посторонних людей, которые общаются с семьей с проблемами. При этом ребенок на самом деле, конечно, чувствует присутствие проблемы и изменения в своей жизни из-за нее, но боль, страдания и чувства, вызванные непорядком в семье, он вынужден скрывать внутри себя. Никому ни о чем не рассказывать. В том числе не обсуждать эту проблему с родителями и близкими семье людьми. И чем дольше это молчание, тем глубже проблемы ребенка. Начинаются ночные кошмары, необъяснимые страхи, ребенок может вырасти замкнутым и необщительным. "ложь во спасение" - из-за того, что дети не рассказывают о проблемах в семье, им часто приходится придумывать какие-то отговорки, врать. Со временем ложь становится обычным делом и распространяется на все сферы жизни ребенка. Секреты в семье провоцируют ссоры, изоляцию члевнов семьи друг от друга, и ребенок в семье алкоголиков чувствует себя небезопасно в своем доме, там, где должно быть самое лучшее и комфортное для него место.

- из-за того, что дети не рассказывают о проблемах в семье, им часто приходится придумывать какие-то отговорки, врать. Со временем ложь становится обычным делом и распространяется на все сферы жизни ребенка. Секреты в семье провоцируют ссоры, изоляцию члевнов семьи друг от друга, и ребенок в семье алкоголиков чувствует себя небезопасно в своем доме, там, где должно быть самое лучшее и комфортное для него место. "где правда" - то, что говорят ребенку родители, когда есть проблемы с алкоголем, и то, что на самом деле происходит - сильно отличается друг от друга. Ребенок это чувствует и постепенно приучается никому не доверять и не верить в то, что ему говорят другие.

- то, что говорят ребенку родители, когда есть проблемы с алкоголем, и то, что на самом деле происходит - сильно отличается друг от друга. Ребенок это чувствует и постепенно приучается никому не доверять и не верить в то, что ему говорят другие. "двойные послания" - то, чему ребенка учат в семье, например, "Говори всегда правду", "Никого не обижай" и пр., не подтверждается и даже опровергается действиями родителей, теряются ориентиры. То, что ситуация замалчивается, не дает объяснить маме своему ребенку, почему она говорит противоречивые вещи, например, "Я люблю тебя" и при этом просит его уйти в свою комнату.

- то, чему ребенка учат в семье, например, "Говори всегда правду", "Никого не обижай" и пр., не подтверждается и даже опровергается действиями родителей, теряются ориентиры. То, что ситуация замалчивается, не дает объяснить маме своему ребенку, почему она говорит противоречивые вещи, например, "Я люблю тебя" и при этом просит его уйти в свою комнату. "ссоры и драки" - ребенок в семье алкоголиков часто становится свидетелем скандалов между родителями. С одной стороны, ребенок всегда склонен искать причину ссоры в себе, что при частых скандалах развивает неадекватное чувство вины. С другой стороны, ребенок (особенно мальчики) склонен перенимать стиль взаимоотношения родителей и проецировать его на свои взаимоотношения с людьми.

Эти и еще множество других причин развивают психологические проблемы детей, растущих в неблагополучной семье людей, страдающих алкоголизмом. Однако, на опыте доказано, что своевременная психотерапевтическая работа, проведенная с ребенком и в семье в целом, снижает остроту всех этих проблем и снижает вероятность перерастания их во что-то большее во взрослой жизни.

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