Реально ли получить кредит под залог недвижимости пенсионеру? Сейчас можно сказать, что да. Еще несколько лет назад банковских учреждений, кредитующих людей пенсионного возраста, было не так много. Сейчас эти структуры, можно сказать, более пристально посмотрели в сторону возрастных людей, разработали и разрабатывают специальные продукты, рассчитанные на взаимосвязь с пенсионной аудиторией, чтобы обе стороны при заключении договора кредитования в итоге остались удовлетворены.

Почему не так охотно кредитуют пенсионеров

Ответ здесь состоит из двух моментов. Первое это то, что обращающиеся в банки пенсионеры – люди, находящиеся часто в достаточно солидном возрасте. А второе опасение банков – невысокий уровень пенсий у россиян. Именно поэтому кредитные учреждения хотят обеспечить залоговую составляющую на выданные человеку деньги. И чаще всего залогом выступают объекты недвижимости. Если есть что заложить, тогда залоговый кредит под недвижимость пенсионерам получить будет вполне реально - подробнее об этом читайте по ссылке.

Предложение от Сбербанка

Сбербанк является одним из самых крупных кредиторов. Это учреждение одобряет заявки людям пенсионного возраста. 75 лет – предел окончания кредитного договора. В том регионе, где будет оформлен кредит, человек должен быть зарегистрирован. Регистрация может быть и временная. Пенсионерам необходима также справка из Пенсионного фонда или из той организации, где данному лицу производится начисление пенсии.

В целом документы необходимы следующие:

заявка на получение кредитных средств;

паспорт;

свидетельство о регистрации (если регистрация временная, то необходимо подтверждение по месту пребывания);

трудовая книжка (возможна копия трудовой);

пакет залоговых документов.

Важным преимуществом кредитования в этом финучреждении является возможность досрочного погашения.

Заявку банк может рассматривать до десяти дней. Для принятия решения специалисты кредитного учреждения будут проверять:

платежеспособность обратившегося за кредитом;

ликвидность недвижимости, которая станет предметом залога;

наличие у клиента иной недвижимости, пригодной для проживания.

Если кредитная заявка будет одобрена, обратившийся сможет получить средства наличными, либо перечислением на банковскую карту.

Базовая процентная ставка может быть выше для тех клиентов, кто не является участником зарплатных проектов Сбербанка, а также для обратившихся за кредитом, но отказавшихся оформлять личное страхование.

Плюсы кредитования в этом учреждении заключаются в достаточно низких процентных ставках, обслуживании кредита без комиссии, возможности получения крупной суммы на долгий срок.

Другие банки, выдающие пенсионерам кредиты под залог недвижимости

Есть и другие кредитные учреждения, которые под залог недвижимости могут предоставить пенсионеру денежные средства. Например, Райфайзенбанк, Совкомбанк или Восточный экспресс банк.

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