Реальные и виртуальные буквы: стоит ли печатать свои документы в крупной типографии?

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Документы всё чаще уходят в «цифру», переходя из нашего реального мира в виртуальный. Даже такие важные документы как водительские права или паспорта государство намерено полностью перевести в цифровой вид: так что, нам уже можно прощаться с печатью и сканированием? Пока об этом говорить всё-таки очень рано, ведь всё ещё цифровые и реальные документы живут рука об руку. По этой причине важно знать, где можно найти хорошую типографию для своих печатных и иных нужд. К примеру, можно сканировать документы в printoffice и других специализированных фирмах, но в чём же заключается преимущество лучших типографий нашей страны?
Казалось бы, распечатать и отсканировать любой документ или значимый для вас текст, пусть даже какую-нибудь книгу, можно на домашнем принтере или в ближайшей небольшой типографии. Разве есть смысл ходить в крупные фирмы такого рода?
На самом деле смысла может быть немало, всё, как обычно, зависит от личных целей и стремлений клиента. В первую очередь стоит обратить внимание на значимость качества сканирования и печати. Конечно, если для вас вообще не имеет значения, насколько хорошим получится итоговый документ, то о таких вещах можно и не заботиться.
А если клиенту необходимо сделать на 100% точный скан важного текста? Или клиент, к примеру, художник, для которого крайне важна правильная передача цветов и другие творческие нюансы? В этом случае без хорошей типографии обойтись не получится, ведь небольшие фирмы, которые не успели набить руку на этом деле, обладают недостаточно хорошими принтерами и сканерами. Такое оборудование выдаст не самый лучший результат, да и цена у него не всегда будет намного ниже действительно качественных работ.
Сюда же можно отнести тираж, который вам необходим для печати документов и иных текстов. Ради одного файла можно и в ближайшую типографию сходить, а если кому-то требуются тысячи копий? Далеко не все типографии могут принять такой объём работ, а некоторые потребуют за это слишком много денег. Зато крупные типографии, которые специализируются на подобном масштабе услуг, смогут предложить неплохой вариант по вполне выгодной цене.
Стоит помнить, что даже такие примеры сугубо индивидуальны. Одна крупная типография всё ещё может на голову перегонять другую, да и некоторые небольшие фирмы порой готовы предоставить отличный результат. Здесь не обойтись без предварительной разведки: можно узнавать у друзей, посмотреть отзывы по конкретной типографии в сети или самому туда наведаться, предоставив для сотрудников этого заведения «проверочное» задание. Выбор качественной типографии зависит от самого клиента, так что лениться в подборе подходящего для ваших печатных дел места не стоит.
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