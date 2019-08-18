Разновидности погружных насосов

Для любой автономной системы водоснабжения: колодца или скважины — нужен насос, без которого система не сможет работать. Чтобы он прослужил как можно дольше, необходимо правильно его подобрать. Компания Даб хорошо зарекомендовала себя как надежного поставщика подобных насосов. Рассмотрим более детально, какие существуют виды погружных насосов и как выбрать наиболее подходящий, чтобы он прослужил много лет.

Виды погружных насосов

Такие устройства обязательно должны быть прочными, герметичными и устойчивыми к коррозии. Поэтому погружные насосы отличаются функциональностью и долговечностью. Они могут быть бесштанговые и штанговые. Первые применяются для воды, так как опускаются в скважину вместе с электрокабелями. Такие модели бывают вибрационные и центробежные.

Вибрационное оборудование

Не содержит в себе быстроломающихся вращающихся элементов. Поэтому они не так сильно перегреваются. Во время эксплуатации магнитное поле действует на сердечник и начинает работать. Резиновая диафрагма создаёт низкое давление и производит забор воды в камеру. При помощи специальных клапанов вода уже поступает к трубе.

Центробежное оборудование

Представляет собой двигатель и вал с колесом. Вращение создаёт центробежную силу и вода начинает всасываться внутрь. Они могут быть:

самовсасывающиеся (патрубок заполнен воздухом);

нормальновсасывающие (патрубок заполнен жидкостью).

По производительности эти модели примерно одинаковы.

Как подобрать насос

Перед приобретением погружного насоса необходимо определиться с важными параметрами и учитывать следующие параметры:

глубину скважины;

уровень воды;

высоту водяного столба;

размер обсадной трубы;

необходимое давление.

Погружные насосы — универсальное оборудование, которое используют для перекачивания воды. Они могут поднять её с приличной глубины, даже более 90 метров и подать в нужное место по трубам. К тому же устройства оснащены системой защиты от перегрузок и способны выключаться на некоторое время для остывания при перегреве. Чаще всего они имеют небольшой размер и подходят для узких скважин. Они не требуют специальных навыков при установке и могут прослужить много лет. Кроме того, для бесперебойной работы всей системы водоснабжения важно сделать отдельную розетку с бесперебойным напряжением в сети. Перед покупкой следует изучить техническую документацию и убедиться, что все характеристики подходят для конкретной скважины.

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