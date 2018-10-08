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Разнообразить жизнь элитными удовольствиями: бильярд, эротический массаж, татуировка из бриллиантов, двухгодичное турне
Ксения ДАВЫДОВА   
08 Октября 2018 г.
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Разнообразить жизнь элитными удовольствиями: бильярд, эротический массаж, татуировка из бриллиантов, двухгодичное турне

Некоторые люди пенсионного возраста обладают к выходу на заслуженный отдых достаточными средствами, чтобы позволить разнообразить себе жизнь элитными удовольствиями. Пройдемся по некоторым таким радостям.

К примеру, делать себе на теле татуировки актуально теперь не только в молодежной среде. Люди в возрасте тоже стали вовлекаться в этот процесс. Превзошла всех по предложению, элитному, прямо казать, одна южноафриканская компания, которая явила миру 8 лет назад очень дорогую тату. Временная татуировка оценивалась более чем в 900 тысяч долларов. Известная модель эффектно продемонстрировала на себе бриллианты Shimansky, все 612 прекрасных камней крепились к коже клеем. Не всем по возможностям, конечно, но почему бы и нет, если вдруг желание, а главное средства на осуществление есть! И не обязательно повторять именно такое - бриллиантовое - тату, камешки можно выбрать подешевле, стразы, к примеру. Но идея на самом деле очень интересная. А кому-то захочется не украсить свое тело за приличные деньги, а расслабить, купив, допустим, сеанс (или сеансы) на эротический массаж (goryachiy-shokolad.com) от салона "Горячий Шоколад", Киев. Также город Киев располагает и другими удовольствиями, можно здесь и в бильярд с друзьями поиграть. Отличный способ разнообразить свою жизнь и получить удовольствие и положительный эмоциональный настрой!

эротический массаж

Еще одно элитное удовольствие - за два года объехать целых 150 государств. На одном из сайтов предлагалась путевка на такой отдых ценой в 1 миллион евро. По ней можно было посетить каждое из мест, которые находятся в списке всемирного наследия ЮНЕСКО. И клиент нашелся, им стал китайский студент, не пожелавший назвать свое имя. Как говорится, если уж студент смог, то состоятельные пенсионеры тоже вполне, если захотят совершить такой необычный вояж. И, кстати, в компании, выпустившей путевку, отмечали, что их необычное предложение интересовало еще примерно 15 человек.

Моно приобрести в качестве доставления себе удовольствия самый дорогой в мире авиационный билет. Так, к примеру, поступил один писатель, который поменял на деньги свои "бонусные мили" и приобрел не дешевенький билет "всего-то" за 23 тысячи долларов. Такой билет подразумевал путешествие в люксовом номере на борту лайнера Airbus A380. В номере находились кровать, телевизор, тумбочки, кресло. Были для vip-пассажира и еще разные приятности, такие как угощение деликатесами, стакан шампанского «Дом Периньон» и т.д.

В общем, если позволяют средства, можно хорошенько удивить себя. А на пенсии, не на пенсии, в общем-то разницы нет, потому что хороших запоминающихся удовольствий, украшающих нашу жизнь, хочется в любом возрасте.

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