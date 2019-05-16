Расшифрован самый таинственный манускрипт в мире

Бристольский академик Джерард Чешир расшифровал знаменитую рукопись Войнича, считавшуюся самым таинственным текстом в мире. Об этом сообщается на научном сайте Phys.org.

По словам ученого, вся работа, во время которой он во многом руководствовался «озарениями», заняла у него две недели.

Чешир установил, что манускрипт написан на вымершем протороманском языке — прародителе таких языков, как французский, испанский, португальский, каталанский, галисийский, итальянский, румынский и т. д.

Он также утверждает, что это первый известный письменный памятник на протороманском, созданный в средиземноморском регионе в эпоху господствования средневековой латыни, к которой также восходят все романские языки.

По словам Чешира, манускрипт Войнича подготовили доминиканские монахини в качестве «справочника» для Марии Кастильской, королевы Арагона (1401-1458). Алфавитом для него служит сочетание незнакомых и полузнакомых, встречавшихся ранее, знаков. Также в текст включены отдельные слова или сокращения на латыни.

По инф. rosbalt.ru

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