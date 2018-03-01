Распространенные заболевания кошек

Кошки, как и любые живые существа, могут страдать различными заболеваниями. Причем к некоторым из них у кошек есть склонность. Зная симптомы болезни, хозяин может вовремя распознать наличие того или иного недуга и обратиться к ветеринару. На сайте http://www.sanavet.ru/contacts/ можно найти контакты хорошей ветеринарной клиники.

Существует несколько наиболее часто встречающихся заболеваний кошек.

ОРЗ

Самыми заразными являются кошачий герпес и кальцивирус. Данные заболевания могут передаваться при чихании. К признакам ОРЗ относят насморк, потерю аппетита, отдышку. Если животное заболело ОРЗ, необходимо оградить его контакт с посторонними животными. Лечение инфекций обычно проводится при помощи антибиотиков.

Воспаление десен

Это ранняя стадия пародонтоза. На зубах у кошек появляется налет на зубах, который через какое-то время превращается в зубной камень. Первыми признаками воспаления является неприятный запах изо рта, повышенное слюноотделение. Если удается выявить заболевание на ранней стадии, то достаточно будет очистить зубы кошки. Хорошая гигиена рта позволяет бороться с воспалением десен.

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Глисты

Даже если кошка сидит дома, она может поймать глистов, допустим, из пищи. Круглые черви оказываются в кишечнике животного, а из него проникают в другие органы. В результате может возникнуть диарея, тошнота. Если животное заразилось глистами, оно начнет постоянно терять в весе. Ветеринар назначит животному специальные препараты от глистов.

Болезни почек

Почки - это слабое место домашних животных. К сожалению, лечению они поддаются с трудом. Некоторые болезни оказываются неизлечимыми. Эксперты полагают, что причиной заболеваний почек является питание плохого качества. В течение многих лет животное может чувствовать себя хорошо. Но через некоторое время патология даст о себе знать. Подобные повреждения в большинстве случаев оказываются необратимыми. Их симптомами являются сильная жажда, нарушение мочеиспускание, потеря веса, вялость.

Для того, чтобы ваш домашний питомец был здоровым и активным, необходимо обеспечивать его качественным кормом и следить за его состоянием. При прослеживании первых признаков заболевания, стоит немедленно обращаться к ветеринару.

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