Работающее зеркало Марафон и необычные букмекерские ставки: привычный и нестандартный азарт

Спортивные ставки в интернете запросто можно найти на самых привычных букмекерских сайтах. К примеру, работающее зеркало Марафон, которое можно встретить по этой ссылке: http://bk-review.bet/marathon-zerkalo – предлагает любителям азарта сделать ставки на спортивные мероприятия разного рода, начиная от волейбола, заканчивая горнолыжным спортом. Но помимо самых обычных ставок есть и довольно оригинальные, ведь ставить можно буквально на всё, на что душа пожелает. Давайте же посмотрим, какие в наши дни можно встретить ставки в букмекерских конторах 2019 года.

Музыкальный азарт

Недавно прошёл международный конкурс «Евровидение», на котором наш певец Сергей Лазарев занял почётное третье место. Стоит отметить, этот конкурс очень популярен среди букмекерских контор, так что все они проводили немало ставок на тех или иных конкурсантов, наш Лазарев исключением из правила не стал.

Оказалось, что на отечественного певца букмекеры большую ставку не делали, хотя ему всё равно обещали довольно значимое место. Любители азарта предполагали, что Лазарев займёт пятое-четвёртое место. В итоге он немного переиграл все ожидания, что оказалось очень даже приятным сюрпризом.

Престольное безумие

Вторыми по счёту, но не по популярности, стали ставки на знаменитый сериал «Игра престолов». Стоит отметить, этот сериал во многих букмекерских конторах побил все рекорды по ставкам, ведь фанатам было очень интересно узнать, кому же всё-таки удастся дожить до финала истории.

Но преимуществом «Игры престолов» в мире букмекеров стала не только его популярность, но и его непредсказуемость. Сложно сказать, что случится даже в следующей серии, так что риск при всевозможных ставках на этот сериал точно был.

Азартные назначения

А ещё любят в букмекерских конторах поспорить про назначения разного рода. К примеру, сейчас лучшие букмекерские конторы Европы спорят о том, в каком же клубе будет играть известный футболист Лерой Сане. Пока наибольшая ставка идёт на Баварию. В то же время букмекеры решили задать азартным игрокам вопрос по поводу главного претендента на пост премьер-министра Великобритании. Вопрос очень серьёзный, да и любители азарта решили выбрать достаточно серьёзного, но очень скандального кандидата – политика Бориса Джонсона.

Порой и на отечественных кандидатов можно встретить ставки, так что иногда интересно просматривать букмекерские конторы перед очередными выборами. Работающее зеркало Марафон также может предложить свои азартные интересности, ведь эта контора тоже пытается не отставать от своих собратьев в плане разнообразия.

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