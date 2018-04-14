У вас есть опыт работы с детьми, вы свободны и готовы на год махнуть за границу, чтобы довести до совершенства свой иностранный язык, познакомиться с культурой и бытом другой страны? Значит, вы идеальный кандидат для участия в программе Au-Pair.

Программа проводится не один десяток лет в Европе и в США. По её условиям участник проживает в принимающей семье и выполняет обязанности няни. Среди европейских стран для поездки по Au-Pair россияне чаще всего предпочитают Германию. Чем же так привлекательна работа няней в Германии и что ожидает участников программы?

Работа в Германии по Au-Pair — это яркие впечатления, новые знания о культуре и обычаях этой страны и практические навыки немецкого. Центральное место в данной программе отводится воспитанию детей. Au-pair в Германии для россиян — абсолютно легальная работа, которая официально оплачивается. На правах старшей сестры / брата участник проживает в принимающей семье, водит младших детей в садик, школу и на внеклассные занятия, проверяет уроки, играет в развивающие игры и т.п. По факту, ему достаётся роль няни, главного помощника в быту и полноценного члена семьи.

Любой труд должен быть оплачен. Помимо 260 евро в месяц, которые семья выделяет на карманные расходы, участник также проживает и питается за счёт принимающей стороны. При желании семья оплачивает языковые курсы и медицинскую страховку. Выходные и полноценный отпуск — всё как полагается.

Для кого подойдёт эта программа? Для девушек и парней от 18 до 25 лет, которые хорошо владеют немецким, а главное — любят детей и умеют с ними общаться. Необходимо предоставить подтверждение о наличии опыта работы с детьми разного возраста, а также плюсом будут водительские права.

Иногда после собеседования с семьей оказывается, что они не подходят друг другу. Выбор человека, который в течение года будет отвечать за безопасность, присматривать за детьми и проводить с ними 80% времени — это невероятно серьёзный и ответственный шаг. Хорошо, если участник будет активным, неконфликтным и без вредных привычек, а в идеале — с педагогическим образованием.

Если вы соответствуете всем вышеперечисленным требованиям, то процесс регистрации на программу и поиска семьи не займёт много времени. Особенно, если за дело берутся эксперты Anyway. Менеджеры подготовят необходимые документы, проконсультируют вас и помогут определиться с выбором страны. Стоимость Au-Pair в Германии составляет 450 евро. Сюда входит проживание в отдельной комнате в семье, питание и медицинская страховка. Перелёт и частично языковые курсы вы оплачиваете самостоятельно.

Компания Anyway отвечает за то, чтобы вы отправились в порядочную семью с высоким уровнем достатка, чувствовали себя комфортно и безопасно, а также изучили язык и получили яркие впечатления от путешествия длиною в год.

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