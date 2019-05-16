Работа дома: оборудуем офис и выбираем доску

Работа дома сейчас не только мечта многих людей, в том числе и старшего поколения, но и объективная реальность. Не секрет, что удаленных сотрудников с каждым годом становится все больше и больше. На дому частично или полностью могут трудиться бухгалтера, сметчики, журналисты, работники компаний связи, банковского сектора, швеи, вязальщицы и другие профессионалы. Руководители компаний дома могут выполнять часть дел или в неформальной обстановке поговорить со своими бизнес-партнерами.

Для того, чтобы осуществлять работу вдалеке от конторы качественно, чтобы процесс был организован четко и все нужные вещи находились под рукой, можно оборудовать офис дома. Стоит выделить для подобных целей или отдельное помещение в квартире или доме, или часть комнаты. Оборудованная деловая зона должна не только помогать создавать упорядоченность в работе, но и нести комфорт. Потому что вне рабочего времени можно домашний офис использовать как библиотеку, место для просмотра любимых кинолент и т.д.

Дизайн домашнего офиса может быть продуман как самим хозяином, так и людьми, сведущими в деле гармоничного и функционального обустройства пространства. С профессионалами можно поработать и в части наполнения офисной зоны. Например, на этом сайте https://www.modernoffice.ru/catalog1/office/ofisny можно присмотреть и приобрести офисную технику, мебель, компьютерную технику, презентационное оборудование, канцелярские товары и другие полезные вещи.

Есть такое атрибут среди офисного наполнения, как доска. Предмет часто необходимый и для работы стандартного офиса, и домашнего. На офисной доске можно оставлять важную текущую информацию, в том числе и для самого себя (если работаешь дома), чтобы ничего не забыть и не упустить. Сюда можно заносить учебную информацию для лучшего понимания, разные таблицы, рисунки, диаграммы. Оборудование это может быть разных размеров и выполнено из различных материалов. Доски могут стоять на полу, крепиться к стене, иметь вид и функционал перегородок, витрин и т.д.

Среди всех офисных досок самыми популярными являются магнитно-маркерные. Плюсов у них достаточно. Рисунки, графики, диаграммы и тексты сюда наносятся яркими маркерами, информация при этом становится максимально наглядной. Написанное маркерами хорошо удаляется тряпкой, пыль, как от мела, при этом не образуется, руки и одежда не пачкаются. Магниты позволяют прикрепить к доске листки с важной долгоиграющей или быстро меняющейся текущей информацией. Весь этот наглядный материал легко убирается и можно крепить новый. Сами доски легкие, есть складные варианты оборудования, а значит, в целом оно очень мобильно. Если офис оборудован дома, на магнитно-маркерной доске можно оставлять не только деловую информацию. После работы здесь можно выполнять домашние задания со своими внуками, играть с ними в разные игры.

Офисные доски могут быть также текстильными, пробковыми, меловыми - вариантов достаточно. На чем стоит остановиться - подскажет ваша удаленная деятельность.

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