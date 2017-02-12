Пять возможностей разбогатеть для азартных людей

Наверное, каждый из нас, независимо от пола, возраста, рода занятий, хотя бы раз в жизни мечтал неожиданно разбогатеть. А ведь на самом деле существует масса способов получить крупную сумму денег, некоторые из которых не требуют прилагать практически никаких усилий, а для некоторых необходимо обладать кое-какими способностями или навыками. Однако, по большому счету, любой человек имеет реальный шанс стать миллионером.

1. «Минута славы»

Один миллион рублей можно получить, победив в шоу талантов на Первом канале, если у вас есть какая-нибудь уникальная способность. Подобные развлекательные программы пользуются успехом не только в России, но также в Великобритании, США и еще более чем 40 странах мира. Какие таланты могут принести вам заветный миллион рублей и народную известность? Да самые разные – от банальных пения и танцев до пантомимы и фокусов. К примеру, в прошлых сезонах победа в российской «Минуте славы» доставалась аккордеонисту, акробатам, брейк-дансерам, гимнастам и шпагоглотателям, прыгунам на батуте и россиянину, в совершенстве владеющему хула-хупами (обручами). Кстати, за всю историю шоу, самой пожилой участницей была 81-летняя Майя Колодина, а самым юным участником – малыш 2,5 лет отроду.

2. Лотереи

Этот способ разбогатеть не требует никаких усилий – лишь немного везения. Кому-то удача улыбается с первого раза, можно сказать, случайно, ну а кто-то по несколько лет пытается выиграть ценный приз, превращая игру в своеобразное хобби. В России, например, пользуется большой популярностью государственная лотерея «Гослото», где для выигрыша необходимо угадать 6 чисел из 45. При этом денежный приз может составить в буквальном смысле миллионы – в прошлом году, например, сибиряк выиграл рекордный за всю историю лотерей суперприз в 358 358 466 рублей, в позапрошлом году калининградец выиграл 126 925 038 рублей.

3. Видеоигры

Киберспорт является сегодня не просто возможностью одномоментно разбогатеть, но получать немалую прибыль длительное время. Все, что нужно для победы – играть в компьютерные игры. Думаете, разве можно заработать деньги на видеоиграх? Можно и еще какие! Например, в игре Dota 2 установлен главный приз в размере 93 млн долларов, в «Лиге Легенд» - 37 млн долларов, в Counter-Strike: Global Offensive - 27 млн долларов. Но самое замечательное, что заработать денег на своем азарте и видеоиграх может и непрофессионал, а любой желающий – в виртуальных игорных заведениях (выбрать которые можно на сайте luchshie-casino.online).

4. «Австралийские скептики»

Интересная и необычная возможность получить 100 тысяч долларов заключается в том, что вам придется доказать существование паранормальных явлений – экстрасенсорного восприятия, телепатии или телекинеза. Если сможете, получите награду от журнала «Австралийские скептики», который специализируется на исследованиях паранормальных явлений и псевдонаучных концепций с точки зрения науки.

5. Марафоны

Любите бегать по утрам? Возможно, вам удастся превратить свою любовь к пробежкам в реальные деньги. Участвуйте в полумарафонах и марафонах, которых сегодня довольно много в разных странах мира, и получайте призы за победу. Например, в Дубайском марафоне общий призовой фонд составляет 1 миллион долларов, в марафоне Asics в Лос-Анджелесе - 200 тысяч долларов, в берлинском - полмиллиона.

И знайте, это лишь несколько способов быстро разбогатеть из десятков возможных, главное, верить в себя и свою удачу!

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