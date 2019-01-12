Путешествуем самостоятельно: азы подготовки

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У людей пенсионного возраста достаточно мудрости и жизненного опыта, чтобы отправиться в самостоятельное путешествие, предпочтя его стабильному и заранее предсказуемому пакетному туру. Самостоятельно организованный вояж - это свобода выбора нужных стран, количества и длительности остановок в городах, удобного, комфортного и приемлемого по цене отеля, набора экскурсий именно тех, которые нужны и важны, а не в соответствии с заранее составленным графиком. Правда для этого придется немного посуетиться самому.
Сначала нужно, конечно же, озаботиться заграничным паспортом. Или если нет этого документа, оформить его. Сделать это легко можно через структуры "Мои документы". Второй шаг - проверить наличие задолженностей, иначе, если путешествие заграничное, оно может начаться и тут же закончиться прямо в аэропорту вылета. Кстати, с сервисом самостоятельного планирования выгодных путешествий TripMyDream без проблем можно будет подобрать наиболее утраивающие предложения по перелетам и проживанию. Конечно, перед работой с подобной площадкой нужно будет очертить для себя круг интересующих государств и длительность остановок. Например, планируется побывать во Франции, Италии и Германии, на посещение каждой страны собственной персоной отводится по 5 дней. От этого и нужно будет оттолкнуться.
Необходимо будет изучить визовый режим каждого государства и обязательно оформить страховку. Последнюю стоит оформлять не точно в длительность поездки, а на срок всего путешествия и прибавить к этому (уж не поскупиться) от 10 дней до двух недель. Почему? Потому что, если вдруг недуг свалит в конце путешествия и нужно будет срочно пролечиться, эти дополнительные дни придутся как раз кстати.
От аэропорта до запланированного города нужно будет на чем-то добираться. Стандартный набор - автобус и такси. Можно также на соответствующих сервисах заказать себе заранее трансфер. Блуждать при этом не придется, таких клиентов в аэропорту встречают с табличками.
Еще один пункт - экскурсии. Участие в них можно также заранее оформить на специальных онлайн-площадках. И как вариант - сориентироваться по нужным посещениям на месте. Мнения о выгодах в этом плане расходятся. Кто-то из путешественников на онлайн-сервисах находит хорошие скидки, а кто-то и на месте проявляет чудеса смекалки и проворности по части экскурсий и походов по интересующим событиям.
В общем, вот они, основные шаги по подготовке самостоятельного путешествия. А взамен турист получит полную свободу, сможет проявить творчество и авантюризм и насытится на долгое время положительными эмоциями.
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