Путешествуем по Испании: Как добраться из аэропорта до центра Барселоны?

Багаж личных впечатлений от пребывания в Испании начинается уже в аэропорту. Обслуживание туристов здесь выведено на такой уровень, что вызывает невольное уважение. Огромный пассажиропоток распределяется с точностью до минуты. Здесь никогда не бывает скученности людей. Общественные маршруты транспорта курсируют точно по расписанию. При этом информационная поддержка туристов также поставлена на высокий уровень - во многих справочных можно получить исчерпывающую консультацию, карту города и адрес того отеля, в который турист направляется.

Удаленность аэропорта от центра

Для того чтобы добраться до центра города из аэропорта Барселоны, придется потратить не более получаса. Однако это время может быть увеличено или, наоборот, сокращено.

Все зависит от времени суток. Барселона, как любой другой город, знакома с понятием час пик. В это время загруженность на дорогах увеличивается и, соответственно, времени от аэропорта до центра может потребоваться чуть больше.

Но в целом на любом виде транспорта до центра можно добраться примерно за одно и то же время.

Виды транспорта

Трансфер из аэропорта в центр выполняется рейсовыми автобусами, которые принадлежат нескольким компаниям. Перевозки осуществляются аэробусами (Aerobus), на которых допускается проезд не только в центр города, но и обратно.

Кроме того, в данном направлении курсируют рейсовые маршруты:

TMB Airport Bus (маршрут номер 46).

Night Bus N17 (ночной рейс, оператором является компания MOHN).

Аэробусы — самый дорогой способ перемещения. Они комфортабельны, оснащены кондиционерами. Их преимуществом является большая норма на провоз багажа и ручной клади. Кроме того, они удобны тем, что интервалы их отправления являются очень маленькими.

Что касается рейсовых автобусов, то их стоимость более лояльна, но провоз ручной клади и багажа строго ограничен. Заметить аэробусы очень легко. Они имеют специфическую окраску светло-синего или темно-синего цвета с фирменной надписью на борту: Aerobus.

Кроме того, в центр города можно добраться микроавтобусами, которых здесь отходит великое множество. При этом самый удобный вариант — забронировать заранее совместный трансфер на сайте Экскурсиана. Это наиболее экономичный вариант добраться от аэропорта до центра города. Перемещение будет выполнено по схеме от «двери до двери» и займет малое количество времени.

Что касается персонального транспорта, то за него, конечно, придется платить дополнительно. Персональный трансфер бронируется также заранее. На практике он осуществляется следующим образом. В зале прилета туриста ожидает служащий с табличкой, на которой указано ваше имя. Как правило, этот служащий является водителем, который повезет вас в центр города. В его обязанность входит донести багаж до транспортного средства.

Не стоит забывать о таком обычном способе перемещения, как такси. В Барселоне такси является популярным видом транспорта, их легко узнать по специфической окраске. Это черно-желтые автомобили с яркими номерами в верхней части. Зеленые огоньки такси видны издалека, а стоянки их имеются у каждого терминала.

При этом в каждом терминале есть специальные знаки, направляющие пассажиропоток в сторону стоянки. Такси как способ добраться до центра Барселоны удобно тем, что оно работает 24 часа в сутки. Пассажиропоток не застаивается ни одну минуту, поскольку в одной смене имеется сразу несколько сотен автомобилей.

Особого внимания заслуживает санитарное состояние машин. Они идеальны! Чистые, светлые и надежные.

Полезные советы

Остановок общественного транспорта много, они разбросаны по разным регионам Барселоны. У водителя можно запросить список точек, в которых осуществляется высадка и посадка пассажиров. Главные же остановки, на которых больше всего выходит пассажиров, — Площадь Каталонии и Площадь Испании.

Именно эти площади стали своеобразными пересадочными узлами, от которых, в свою очередь, отходят другие маршруты общественного транспорта. Вся профильная информация находится у водителя. В случае малейшего затруднения, следует сразу же обращаться к нему. В обязанности водителей входит предоставлять профильную информацию по своему маршруту.

Услуги таксистов выполняются здесь практически в автоматическом режиме, а стоимость перевозки наклеена на стекле автомобиля. Очереди на стоянках такси есть, но они «рассасываются» очень быстро, поскольку черно-желтые машины подъезжают одна за другой практически без остановки. Кроме того, в каждом терминале в справочном отделе можно узнать номер специальной службы, по которой можно заказать транспортное средство для перевозки пассажира-инвалида.

Аренда личного шофера и автомобиля экономит время путешественника и делает пребывание в Испании комфортным с первых минут. Услуга аренда водителя адресована тем, кто превыше всего ценит собственную безопасность и эффективность обслуживания. Как правило, этой услугой пользуются бизнесмены и клиенты дорогих отелей.

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