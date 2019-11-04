|
Путешествия: удобный сервис в помощь и полезная информация для любого туриста
|Ксения ДАВЫДОВА
|04 Ноября 2019 г.
|
Многие люди считают путешествия одной из важных составляющих своей жизни и не представляют себя без этого занятия. Отправляясь в другие города и страны, человек хочет удовлетворить свою потребность в расширении кругозора, получении новых знаний и впечатлений, культурно обогащается и надолго запасается положительными эмоциями. Стоит знать, что в поисках хороших предложений по путевке, бронированию гостиниц, транспорта и других элементов комфортного вояжа сейчас не нужно обращаться к разным сайтам и тратить на это драгоценное время. Есть сервисы, на которых размещается достаточно информации, чтобы выбрать себе по всем параметрам путешествие меты и приобрести такой тур.
В пример можно привести сайт Avia-All.ru. Горящие туры. Готовые пакеты. Очень доступные цены. Все это можно найти на данном сервисе. Удобная раскладка всей необходимой информации будет только в помощь пользователю в его поиске. Можно забронировать туры в Тунис, Турцию, Индию, рассмотреть выгодные путевки в Таиланд, по России. Пользоваться не возбраняется удобным поисковиком.
Среди разделов сайта: «Горящие туры», «Календарь» (здесь можно подобрать авиабилеты по оптимально низким ценам), «Отели и хостелы» (название говорит само за себя), «Карта цен» (речь идет об авиабилетах по миру, ваше местоположение определяется автоматически, от ближайшего аэропорта рассчитываются авианаправления в любую точку) и т.д.
На сайте также можно найти информацию по безвизовым для РФ странам. Например, что нужно, чтобы нашему соотечественнику посетить Республику Беларусь? Актуален здесь, как уведомляет сервис, паспорт гражданина РФ. Также можно через данную интернет-площадку поискать железнодорожные билеты, на автобус и даже подобрать себе попутчика.
Есть и другие полезные сведения. Например, по прокату авто, байков и аренде яхт, по морским круизам, экскурсиям, страхованию и т.д.
Это полезно знать
Из страны пребывания или российского города обязательно хочется что-нибудь привести себе на память и подарки родным и близким. Один из советов путешественнику – не поддаваться первым импульсам и покупать всевозможные сувениры, уточнив, где они имеются подешевле у местных жителей. То же касается и завтраков-обедов-ужинов и закупки продуктов для самостоятельного приготовления блюд. Есть точки общепита и магазины, которое находятся на проходных для туристов местах и там, естественно, все предлагается намного дороже. А есть магазины и точки общепита, которыми пользуется местное население. Там точно все будет не с особо «кусающимися» ценами.
Загрузка...
Загрузка...
ЛЮБОПЫТНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
Next Prev
Говорящий кот и другие
Многие наверняка слышали, как говорят попугаи. Намного меньше тех, кто слышал речь ворон или скворцов. А уж таких, кто имеет опыт словесного общения с собакой, котом, слоном, дельфином, – считанные единицы. Б...
Ирина Газманова: в тени звездного мужа. История любви — выспыхнувшей и остывшей
Российский исполнитель и композитор, 67-летний Олег Газманов давно счастлив в браке с Мариной Муравьевой, с которой они вырастили двоих детей. Однако, до встречи со своей нынешней возлюбленной, певец более дв...
Идолы и боги древней Руси
Так ли сильно русское православие отличалось от язычества? Историки и этнографы давно отметили, что после Крещения Руси многие древние языческие боги отнюдь не потеряли своих почитателей. Просто этих богов ст...
"Вот так старушенция!" 72-летняя звезда сразила поклонников и коллег зажигательным танцем
Американская актриса Голди Хоун показала в социальных сетях зажигательный танец, который покорил не только поклонников, но и мировых звезд.
Тайны Леонардо да Винчи
Леонардо да Винчи – один из титанов Возрождения, итальянский живописец, скульптор, архитектор, учёный и инженер. Неутомимый учёный-экспериментатор и гениальный художник, Леонардо да Винчи остался в истории си...
Алена Апина "омолодилась" в Испании
Известная певица Алена Апина, по мнению поклонников, в последнее время помолодела и похорошела. Некоторые считают, что артистка в свои 54 года выглядит намного лучше без плотного и яркого макияжа на лице.
Нина Ургант отказывается перебираться в Москву, несмотря на уговоры звездного внука
Знаменитая актриса и бабушка Ивана Урганта живет в Санкт-Петербурге. Там же и отпраздновала свой 89-й день рождения. Нина Ургант признается, что до сих пор ощущает себя на 17. Единственное, что ее тревожит – ...
В старости время идёт быстрее
Ученый физик-биолог, доктор Митра задался вопросом – почему с возрастом ощущение движения времени ускоряется. На это его натолкнула притча о том, чем отличается детство от старости: в детстве быстро проходит ...
Как сложились судьбы исполнителей пионерских песен
Для многих из тех, кто вырос в 70-е и 80-е годы прошлого века настоящими символами детства стали песни, исполненные солистами Большого детского хора под управлением Виктора Попова. «Российская газета» рассказ...
Таинственная Земля Санникова
…Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется — жизнь… Гаснут, уплывают вдаль последние ноты этой чудесной старой песни. Словно затихающие трубные клики белых полярных птиц, летящих от пу...
Океанская бездна
– Я находился с вечера в море, примерно километрах в 5–6 от берега, – сообщил 14 ноября 1998 года корреспонденту журнала «Эуропео» рыбак Тони Памака из приморского города Тронте, Адриатика. – Около четырёх ча...
Как не пропустить импотенцию?
Симптомы эректильной дисфункции многие мужчины принимают за временную усталость, связывают данное нарушение с недосыпанием и психологическими проблемами. Но легкомысленное отношение к проблеме может усугубить...
Ограбили саму большую в мире гардеробную. Теперь ее хозяйке придется купить много новых сумок
Неизвестный злоумышленник похитил у жительницы Айовы Терезы Ромер, владелицы самой большой гардеробной в США, модные вещи и драгоценности на общую сумму миллион долларов.
Развод Петросяна с точки зрения сексолога: молодые актрисы и «последний живой сперматозоид»
Профессор Института психоанализа, сексолог Александр Полеев полагает, что после развода 72-летнего Евгения Петросяна и 65-летней Елены Степаненко на артиста могут объявить охоту молодые актрисы. Известный сек...
Next Prev
Гарантированный пенсионный план: чтобы получить, сначала дай взаймы
Центробанк и Минфин устроили презентацию новой системы пенсионного накопления, которая сулит гражданам приварок к страховым пенсиям обычного типа. Но сдержит ли государство очередное свое обещание? В вопросе ...
Минфин опубликовал проект закона о реформе накопительной пенсии
Министерство финансов РФ опубликовало для общественного обсуждения законопроект о новой системе добровольных пенсионных накоплений. (Он будет интересен тем, кому до выхода на пенсию еще далековато (то есть эт...
Вчера для дачников начали действовать небольшие налоговые льготы
В России вступил в силу закон, который освобождает от налога на прибыль взносы владельцев садовых или огородных участков.
Хорошая новость для владельцев старых квартир: они дорожают!
Вторичное жилье в среднем по России в текущем месяце подорожало на 1,7% к сентябрю и на 9,9% в годовом сопоставлении, почти достигнув отметки в 67 тыс. руб. за кв. метр.
ПФР разъясняет: как делать добровольные взносы на пенсию?
Пенсионное страхование в России носит обязательный характер и распространяется на всех работающих граждан. Взносы на пенсии, согласно его правилам, формируют и уплачивают работодатели. При этом существует ряд...
Льготы пенсионерам МВД: медицина, санатории, потеря кормильца и проезд
Довольно обширный перечень льгот для пенсионеров МВД включает в себя отдельную группу медицинских услуг, к числу которых можно отнести и привилегии, связанные с санаторно-курортным лечением, а также с проездо...
ПФР разъясняет: выписка из индивидуального лицевого счета и другие нюансы
Подскажите, могу ли я самостоятельно получить выписку из индивидуального лицевого счета? Или мне обязательно нужно обращаться в Пенсионный фонд?
«Растут как на дрожжах?»: финансовых пирамид в этом году выявлено больше
Центробанк выявил 240 финансовых пирамид за десять месяцев текущего года. А вы не попадались на уловки мошенников? Умеете их распознать?
Льготы пенсионерам МВД: налоговые и жилищные привилегии, единовременное пособие
Продолжая рассказ о ведомственных привилегиях, на которые могу претендовать бывшие сотрудники МВД, сегодня хочется рассказать про налоговые и жилищные льготы, а также о единовременном пособии, выплачиваемом с...
Досрочная пенсия: для неприкаянных предпенсионеров выделены деньги, успокаивает ПФР
4,4 млрд руб. из бюджета России на 2020 год предназначаются на выплаты досрочно выходящим на пенсию. Об этом рассказали в Пенсионном фонде.
Российским гражданам в Болгарии облегчили получение пенсий
Госдума ратифицировала протокол к российско-болгарскому договору о социальном обеспечении, касающегося выплаты пенсий.
Дачнику станет труднее «отвертеться от долгов»
В России упростили процедуру взыскания задолженности дачников перед садоводческими товариществами. А у вас там нет должков?
Льготы пенсионерам МВД: кто и на что может рассчитывать
Не секрет, что многие пенсионеры, работавшие до выхода на пенсию в том или ином ведомстве, имеют право на определённые льготы, о них мы и расскажем нескольких публикациях. На что может рассчитывать бывший сот...
В чужом городе или «жизнь с нуля»: где в России дешевле всего снять «однушку»?
Это знакомо студентам, "молодым специалистам" или тем, кто решил "начать жизнь с нуля" (иногда - вынужденно, из-за развода, например). Покинуть обжитые стены и перебраться в съемное жилье... самое скромное, п...
ПФР рассказал о перспективах роста пенсий. Ну-ка, ну-ка, какие там золотые горы?..
Размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров в РФ может составить в 2020 году 16,4 тыс. рублей против нынешних 15,4 тыс. рублей, прогнозирует Пенсионный фонд России (ПФР).
Тэги:
У нас есть похожие статьи и новости: