Пуэр: характеристики, польза и особенности производства чая

В древних китайских рукописях, возраст которых составляет несколько десятков столетий, впервые упоминает необыкновенный напиток - чай Пуэр. Учёные считают, что методика его изготовления сформировалась ещё во времена правления династии Тан. Необыкновенный вкус и аромат этого чая ценили все слои населения Древнего Китая. Его пили все, начиная с всевозможных крестьян и ремесленников, заканчивая самим императором. Во времена династии Цин чай Пуэр был специально отмечен на проходящим в то время Всекитайском конкурсе почитателей чая.

До сих пор он является отличным вложением денег: при рождении младенца родители откладывают один круг спрессованного чая, а когда приходит время свадьбы, продажа заранее припрятанного богатства позволяет полностью оправдать все расходы. Произрастает настоящий Пуэр на территории провинции Юньнань. Чайные деревья достигают в высоту 20-30 метров. Считается, что от возраста дерева очень сильно зависит вкус будущего напитка. Чем старше дерево, тем изысканнее вкус и аромат чая. Сбор листочков производят 3 раза в год.

Урожай собирается исключительно вручную, после чего в течение нескольких месяцев листья проветривают и просушивают на солнце. Именно в это время и запускается процесс ферментирования. Он то и делает чай Пуэр исключительным и уникальным по своим свойствам.

Если собранные листья прессуют в брикеты сразу после просушки, получается низкокачественный пуэр, китайцы называют его зелёным. Как правило цена его невысока, а вкусовые качества оставляют желать лучшего.

Подлинный, зрелый чай Пуэр принято делить на два типа, это шен и шу Пуэр. По сути это могут быть даже листья одного дерева, просто подвергшихся различной обработке. Напиток приготовленный из них существенно различается по цвету и вкусу.

Возьмём к примеру, Шен-пуэр, он получается достаточно светлым, с лёгкой горчинкой и сладковатым послевкусием. Отличает его едва уловимый оттенок вкуса чернослива. При его производстве, уже достаточно прожаренные солнцем листья повторно подвергают просушке и пост-обработке. Она проходит в специальных помещениях с достаточной долей увлажнения. Туда помещают чайные листья, заранее сбрызнутые чистейшей горной водой. Так запускается повторный процесс ферментации.

Шу-Пуэр обладает более тёмным цветом. Во вкусе полностью отсутствует горчинка и нет сладкого послевкусия. Зато ему присуща лёгкая шоколадная нотка. Она то и делает узнаваемым его неповторимый, изысканный вкус. Процесс его изготовления в разы сложнее, чем у шен-пуэра. Всё те же выжаренные жарким солнцем листочки сваливают в большие скирды. Их периодически увлажняют водой. Внутри этих влажных ворохов чайных листьев выделяется достаточно высокая температура. Начинается процедура ферментирования с участием всевозможных бактерий и микроорганизмов. Следует заметить, что этот процесс продолжается на протяжении всей жизни чайного листа, начиная с рождения и до того момента, как он попадает в заварочный чайник.

Важной стадией производства чая пуэр является прессовка. Существует огромное многообразие образов, в которые прессуется будущий напиток. Чаще всего встречается в виде диска, но бывает также и форма гриба, тыквы (украшенной продольными полосками), гнезда, а ещё кирпичика или ровного плоского квадрата. На рынке и магазинах также часто встречается непрессованный чай Пуэр, продаётся он вразвес, россыпью.

Принципиальным фактором является выдержка чая Пуэр - считается, что наиболее ценным он становится по истечении 10-30 лет хранения. При этом важно соблюдать все необходимые условия и правила.

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