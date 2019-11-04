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Публичная порка в наказание за «любовные шалости на стороне». Это Индонезия, XXI век
|По инф. polit.ru
|04 Ноября 2019 г.
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Власти индонезийской провинции Ачех публично выпороли 46-летнего члена регионального совета Мухлиса бин Мухаммеда за связь с замужней женщиной, сообщает BBC News. Примечательно, что депутат сам участвовал в создании закона об измене, но не смог ему следовать. Как к этому относиться? Да, в мусульманской стране - нравы суровые... Россия в этом смысле - оплот либерализма, но наверное, и здесь найдутся люди, которые такой закон поприветствовали бы!
Индонезийца и его любовницу застали за «непотребством» по местным законам в сентябре. Они были в машине, припаркованной у туристического пляжа. Обоих приговорили к публичной порке.
«Это закон Божий. Любой должен быть высечен, если его вину докажут, даже если он − член совета», − заявил заместитель мэра района Хусайни Вахаб.
31 октября приговор был исполнен. Мужчину ударили 28 раз, его любовницу − 23.
Ачех − один из консервативных мусульманских районов Индонезии. Более 10 лет назад власти страны предоставили региону особые права на введение строгих религиозных законов. Здесь принято наказывать нарушителей норм шариата − свода мусульманских правил, основанных на Коране. Публичную порку назначают за измены, гомосексуальные отношения и азартные игры.
...Такая вот своеобразная "житейская история" из далекой страны. А вообще, разные "любовные страсти-мордасти" - не знают границ, были и есть всегда. Как правило, их последствия тяжелы - но переживаются в кругу близких людей, семей (иногда распадающихся). А вот некоторые истории, которые привели к поистине ужасающим последствиям:
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