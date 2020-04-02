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Прототипы некоторых автомобилей можно будет увидеть в музее ГАЗ
Мария Лимонова, 1rre.ru   
02 Апреля 2020 г.
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На Горьковском автомобильном заводе заявили, что в 2020 году будут восстановлены заброшенные машины из секретного ангара. Найдены прототипы были на территории завода, который находится в Нижнем Новгороде. Отправятся отреставрированные автомобили в музей ГАЗ.

Прототипы некоторых автомобилей можно будет увидеть в музее ГАЗ

Какие автомобили нашли в ангаре ГАЗ

Прототипы некоторых автомобилей можно будет увидеть в музее ГАЗ

12 марта 2020 года на одном из предприятий ГАЗ, которое находится в Нижнем Новгороде, нашли заброшенные прототипы автомобилей. Находились они в одном из ангаров. За машинами долгое время никто не ухаживал, поэтому все они нуждаются в реставрации. Созданы прототипы транспортных средств были в 90-х и начале 2000-х годов. Среди них:

ГАЗ-3016-2, выпуск которого был запланирован на 2005 год;
пикап ГАЗ «Атаман», созданный в 1996 году;
ГАЗ «Атаман» II;
ГАЗ-3015, последний легковой автомобиль компании;
ГАЗ-3120 «Комбат»;
ГАЗ-2104 1998 года;
внедорожник ГАЗ-3221 «Тигр-2»;
минивэн ГАЗ-2332;

Отреставрированные прототипы автомобилей ГАЗ будут отправлены в музей завода.

Музей ГАЗ

Прототипы некоторых автомобилей можно будет увидеть в музее ГАЗ

Музей истории Горьковского автомобильного завода был открыт в Нижнем Новгороде в 1965 году. Находится он на территории Учебного центра ГАЗ. По состоянию на 2020 год в здании находится более 2 тыс. экспонатов.

В 2020 году предприятие ГАЗ собирается провести реконструкцию музея истории. Площадь его будет значительно увеличена, что позволит разместить новые экспонаты. В их числе и найденные в заброшенном ангаре прототипы.

Расположен музей по адресу проспект Ленина, 95. Вход в него является платным. Стоимость зависит от возраста. Без экскурсионного сопровождения музей истории ГАЗ можно посетить:

взрослым — 200 рублей;
пенсионерам — 50 рублей;
студентам — 100 рублей;
школьникам — 100 рублей.

Группам от 13 до 20 человек с сопровождением экскурсовода посещение обойдется в:

взрослым — 350 рублей;
пенсионерам — 130 рублей;
студентам — 170 рублей;
школьникам — 130 рублей.

Группам с экскурсионным сопровождениям от 6 до 12 человек:

взрослым — 400 рублей;
пенсионерам — 150 рублей;
студентам — 200 рублей;
школьникам — 150 рублей.

При входе в музей пенсионерам необходимо предъявить пенсионное удостоверение, а студентам очной формы обучения — студенческий билет.

Последние новости ГАЗ

Прототипы некоторых автомобилей можно будет увидеть в музее ГАЗ

4 марта 2020 года Горьковский автомобильный завод представил новое транспортное средство российского производства — внедорожник ГАЗ Соболь Некст.

Это новое поколение внедорожника ГАЗ Соболь, которое отличается от предыдущего:

обновленным дизайном кузова;
раздаточной коробкой;
измененным видом поворотных кулаков.

Производитель уверяет, что ГАЗ Соболь Некст порадует покупателей повышенным уровнем комфорта и качественной звукоизоляцией. От предыдущего внедорожника Соболь Некст отличается кубическим дизайном кузова. Решетка радиатора и передняя оптика по внешнему виду похожа на модель LADA Vesta. Обновленный внедорожник ГАЗ имеет полный привод.

Изменился по сравнению с Соболь Некст и интерьер транспортного средства. Автомобиль получил функцию круиз-контроля, электрические стеклоподъемники, автоматическую регулировку зеркал, противотуманные фары, дополнительный отопительный прибор и новую мультимедийную систему.

Оснащен внедорожник ГАЗ Соболь Некст турбодизельным двигателем объемом 2,8 литра. Мощность автомобиля — 150 лошадиных сил. Управляется машина с помощью механической пятиступенчатой коробки передач.

Возникший в конце 19 века автомобильный транспорт вошел уже в нашем, 21 веке, практически в каждую семью. Сейчас это самое распространенное транспортное средство, позволяющее людям путешествовать, ездить по профессиональным и иным делам, везде прибывать вовремя, что-то транспортировать, доставлять и т.д. Можно сказать, что автотранспорт в какой-то степени лучший друг человека. А о своих друзьях надо знать побольше. В чем и поможет, в том числе и музей ГАЗ.

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По инф. 1rre.ru

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