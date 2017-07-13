Просто надо купить Смартвей

Время приносит новые слова, которыми называются новые явления. Например, гироскутер. Это современный электромобильный транспорт – не предмет роскоши, а средство передвижения. И отличный подарок для юношей и девушек – он развивает способность владеть собственным телом. Гироскутеры придумали в США, и очень быстро они покорили весь мир.

Что такое гироскутер и чем он так хорош?

В сущности, это доска с маленькими шасси, оснащенная компактной электрической батареей, которую можно подзарядить от обычной розетки.

Гироскуктер позволяет передвигаться в любом направлении с заданной скоростью под заданным углом. Главное – баланс. Гениально, не так ли?

Внешняя простота конструкции на самом деле таит в себе настоящий хайтек. Это современное устройство для перемещения в пространстве. Высокотехнологичная электрическая доска разработана мировыми специалистами в области инжиниринга и подчиняется строгим конструктивным стандартам.

Гироскутеры очень популярны среди молодежи – они развивают способность сохранять равновесие и владеть собственным телом. Для поколений, привыкших сидеть за компьютером, это очень полезная вещь. Их можно носить в сумке, рюкзаке – они легки и компактны. Некоторые модели развивают скорость до 35 км/ч.

Гироскутеры входят в славное семейство гиробордов. Пожалуй, самым ярким его представителем является Смартвей. Он выпускается на трех типах шасси, различающихся диаметром и другими эксплуатационными характеристиками. Купить Смартвей можно далеко не везде и лучше выбирать проверенных поставщиков.

Шасси диаметром 6,5 дюйма подходят для езды по ровной и гладкой поверхности. Более крупные шасси, 8-8.5 дюймов, позволяют преодолевать небольшие ухабы при надежном сохранении устойчивости. Модели с колесами 10-10.5 дюймов обладают высоким клиренсом и, соответственно, отличными свойствами проходимости.

Смартвеи различаются и максимально допустимой весовой нагрузкой, которая доходит до 160 килограмм. Производитель гарантирует, что в пределах этой характеристики и с соблюдением норм эксплуатации ваш смартвей останется цел и невредим.

Кроме аппаратов базовой комплектации можно заказать модели с колонками, Bluetooth и другими дополнениями.

Смартвеи производит компания Smart Balance. Она стала первопроходцем в создании этого модного приспособления. И пусть никого не смущает страна производитель – Китай. Общеизвестно, что весь мировой хайтек собирают в Китае. При этом Smart Balance поставляет европейское качество по доступной цене.

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