Просто голову сломать: как же перевести иную русскую фамилию?

Вообще, имена собственные переводить не принято. Но это правило периодически нарушается, например, при профессиональном переложении на другой язык художественной литературы. Переводчики порой сталкиваются с необходимостью пояснить иностранным читателям, что именно имел в виду автор, дав своему персонажу «говорящую» фамилию. При этом некоторым русским антропонимам даже при всем желании практически невозможно найти аналоги в других языках.

Трудности перевода

Одним из выдающихся русских писателей, часто использовавших прием с «говорящими» фамилиями, которые выступают дополнительной характеристикой того или иного персонажа, был Александр Грибоедов (1795-1829 гг.). В своей знаменитой комедии «Горе от ума» он дал действующим лицам такие фамилии, как Молчалин, Скалозуб, Тугоуховская, Репетилов. Понятно, что переводчикам пришлось изрядно поломать голову, чтобы найти подходящие по смыслу антропонимы в других языках и передать читателям замысел автора.

Своеобразным обратным примером перевода иностранной фамилии на русский язык может послужить хорошо всем известный Фродо Бэггинс – один из главных героев легендарного романа «Властелин колец» Джона Р.Р. Толкина. Многочисленные переводчики понимали, что писатель дал хоббиту такую фамилию не случайно, ведь английское слово bag по-русски означает «сумка, торба, небольшой мешок». А Фродо почти все время действия романа несет важный магический артефакт – Кольцо Всевластия. Желая объяснить этот факт читателям, различные переводчики называли этого хоббита Сумниксом и Торбинсом.

Нет аналога в других языках

Занимаясь поисками антропонима, тождественного «говорящей» фамилии в другом языке, специалисты часто сталкиваются с серьезными трудностями. Например, далеко не все русские слова, от которых образованы имена собственные, имеют иностранные аналоги. Речь идет о так называемых лингвистических реалиях – проявлениях особой безэквивалентной лексики.

Два доктора филологических наук — Наталия Фененко и Алексей Кретов совместно написали статью «Лингвистическая теория реалии», которая была опубликована в журнале «Вестник Воронежского государственного университета» (№ 1 за 2013 год). В своей работе исследователи отметили, что реалии – это слова, обладающие «наиболее ярким национально-культурным фоном».

По мнению филологов, изучение любого языка невозможно без знакомства с историей и культурой народа, говорящего на нем. Такой лингвострановедческий подход позволяет людям лучше понять менталитет и психологию жителей других государств и континентов, познакомиться с их восприятием действительности.

Реалии, не имеющие эквивалентов в других языках, наиболее отчетливо отражают культуру и историю каждого конкретного народа. Они обозначают неразрывную связь лексики с жизнью и бытом людей. Не случайно такие слова и выражения считаются непереводимыми. Они часто заимствуются другими языками.

Ученые выделяют несколько типов лингвистических реалий:

политические и экономические термины ;

; топонимы и антропонимы с культурным компонентом значения;

литературные, мифологические и фольклорные обозначения;

названия национальных блюд и напитков, домашней утвари , одежды;

и напитков, , одежды; любые явления природы или особенности быта людей, характерные только для конкретной страны.

Вообще, реалии могут обозначать что угодно: предметы, обычаи, должности, действия, особенности поведения людей и т.п. Такие уникальные слова есть в каждом языке, в русском их довольно много, ведь культура нашей страны на протяжении долгих веков отличалась глубокой самобытностью.

Национальная специфика

Имена собственные, несомненно, относятся к разряду лексики, имеющей национально-культурную специфику. Тесная связь русских имен, отчеств и фамилий с историей народа ни у кого не вызывает сомнений. Об этом написала кандидат филологических наук Светлана Фуникова в своей статье «Структурные особенности русских фамилий с формантами на -ов/-ев и -ин», опубликованой в журнале «Научные ведомости Белгородского государственного университета» (№ 13 за 2014 год).

Исследовательница отметила, что определенным лексическим значением обычно обладает корень русской фамилии. Так, название профессии «гончар» определяет смысл антропонима «Гончаров», а имя «Петр» лежит в основе лексического значения фамилии «Петров».

То есть, при переводе русских антропонимов на другой язык специалисты, как правило, ищут слово, соответствующее по смыслу корню фамилии, игнорируя устоявшиеся суффиксы типа «-ов», «-ев» и «-ин». Так, в Англии Петров может стать Питерсоном, а Белов – мистером Уайтом.

Поскольку многие русские фамилии сформировались еще несколько веков назад, в их корнях сохранилось значительное количество лингвистических реалий.

«Своеобразную энциклопедию забытых старинных предметов труда и быта, профессий и промыслов, продуктов питания и напитков, одежды, оружия, обычаев и обрядов, средств передвижения, названия животных, растений, болезней, драгоценных камней и металлов и т.д. заключают в себе основы современных русских фамилий», – считает С.В. Фуникова.

Как в русском языке есть немало лексем, заимствованных из немецкого, английского, тюркского и ряда других наречий, так и жители других стран переняли много слов и устойчивых выражений, возникших в нашем отечестве. Некоторые изначально русские слова приобрели статус международных, понятных всем. Особенно активно этот процесс пошел после Октябрьской революции. В начале ХХ века во многих языках мира появились «советы», «комсомол», а в конце прошлого столетия у всех на слуху были «перестройка» и «гласность».

Впрочем, формирование русских фамилий закончилось задолго до 1917 года, и среди них за редким исключением не встречается лингвистических реалий, возникших сравнительно недавно. Все-таки антропонимы, несмотря на все старания реформаторов, тяготеют к традиционности, преемственности.

Непереводимые фамилии

Кандидат филологических наук Мария Центнер – автор статьи «Русизмы в немецком языке: состав, история, периодизация», которая опубликованой в журнале «Вестник Московского университета» (серия «Филология», № 2 за 2016 год), в своей работе перечислила русские слова, перешедшие в немецкий язык, начиная с древних времен и вплоть до XVII века.

И список, приведенный М.С. Центнер, практически полностью совпал с русизмами, которые в тот же период времени позаимствовали англичане. В этом можно убедиться, прочитав статью научного сотрудника Северного государственного медицинского университета Ольги Поповой «Сопоставительный анализ заимствований из русского языка в английском языке», опубликованную в журнале «Филологические науки. Вопросы теории и практики» (том 12, выпуск 6 за 2019 год).

Такое совпадение неслучайно. Жители многих стран Европы и Азии переняли лингвистические реалии Руси, поскольку в их языках не было точных аналогов этим словам. Вот далеко не полный перечень:

люди – царь, царица, царевна, царевич, боярин, воевода, помещик, староста, господин, государь, дружина, казак, есаул, мужик, бабушка;

животные и рыба – соболь, белуга, стерлядь, суслик, мамонт;

денежные знаки – рубль, алтын, копейка;

еда и напитки – квас, водка, борщ, щи, калач, каша, пирог, кулебяка, окрошка, пельмени, солянка, ватрушки, расстегаи;

географические термины – тайга, степь, тундра;

предметы быта и прочее – шапка, самовар, дрожки, балалайка;

другое – буран, пурга, устав, Кремль, пуд, тройка, курган, былина, десятина, терем, слобода.

Разумеется, многие из этих слов давно устарели и почти не используются в современной речи, но от них образованы сотни различных русских фамилий, перевести которые на другие языки практически невозможно. К примеру, это Царьковы, Воеводины, Казаковы, Старостины, Самоваровы, Ватрушкины, Копейкины, Пудовы, Слободские и т.п.

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По инф. cyrillitsa.ru

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