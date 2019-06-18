Простые секреты циклевки паркета

Каждый напольный материал когда-нибудь приходит в негодность, да и паркет исключением из этого правила не стал. Что поделать, если мы постоянно ходим по полу, то со временем даже самое качественное и долговечное покрытие может пострадать из-за столь частого использования. Впрочем, в случае с паркетом решить проблему можно несколькими способами, а одним из основных методов является так называемая циклевка.

Практичный, прочный и надёжный паркет нередко обновляют с помощью процесса циклевки. Название этого дела пошло от одноименного и инструмента – цикли. Это такая ручка с острым диском, который позволял мастерам снимать верхний слой краски с деревянного покрытия, чтобы можно было его выровнять и удалить старые, износившиеся элементы.

Конечно, когда-то этот процесс был очень трудоёмким, требовал от мастера немало времени. Да и качество ручной работы оставляло желать лучшего, так что технология определённо требовала доработки. Такие возможности появились вместе с современной техникой, с помощью которой теперь эксперты занимаются циклевкой паркета.

Специальное оборудование помогает снять тонкий верхний слой паркета вместе с лаком и самой древесиной. Однако паркет при этом не страдает, ведь снимается лишь очень малая его часть. Зато на поверхности остаётся «новенький» паркет, который всё это время «прятался» под верхним слоем покрытия. В результате с помощью процесса циклевки можно полностью обновить паркет, сделать его практически идеально ровным.

Стоит отметить, что cтоимость циклевки паркета нельзя назвать чересчур дорогой, учитывая пользу от этого процесса. К примеру, циклевка паркета покрытого краской может стоить около 300 рублей за метр квадратный. При этом в стоимость могут входить и другие услуги, включая обработку периметра и углов, уборку пола и так далее.

Сам процесс циклевки может происходить достаточно быстро, хотя после этого ещё необходимо дождаться высыхания лака, которое может продлиться около 24 часов. В целом это дело безопасное, да и каких-то загрязнений после циклевки остаться не должно, но тут уже многое может зависеть от самого мастера и компании, которая будет выполнять работу.

Нередко перед циклевкой необходимо убрать мебель, хотя мастера могут сделать свою работу и с помощью ручного инструмента, аккуратно

обрабатывая покрытия по периметру мебели. А вот по готовому паркету можно будет ходить уже на следующий день, хотя полную прочность лак может набрать лишь спустя 5-7 дней после его нанесения, но и здесь многое зависит от типа самого лака.

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