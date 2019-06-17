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Просмотр кинолент в интернете – привычка, несущая комфорт
Ксения ДАВЫДОВА   
17 Июня 2019 г.
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Просмотр кинолент в интернете – привычка, несущая комфорт

В кинотеатр в основном ходят люди молодые. Тех, кто в возрасте, например, за 60+, увидеть там можно не часто. Но это не значит, что пенсионеры не следят за новинками киноиндустрии – еще как! Просто они делают это с помощью интернета.

Можно найти немало сайтов, где собраны киноленты разных жанров и годов выпуска. Если, к примеру, интересуют новинки, то стоит заглянуть сюда: filmi720hd.net. На площадке собраны фильмы текущего года, которые уже вышли, способные захватить зрителя интересными сюжетами и яркой впечатляющей графикой. Также здесь можно найти ленты и более раннего выпуска. Удобство в понимании, как и что найти на сайте, создают разделы: «Скоро на сайте», «Новинки 2019», «ТОП 100», «Подборки», «Популярные сериалы», «Популярные новинки». Что заинтересует – туда соответственно и нажимать. Предусмотрены для пользователей также и фильтры: по году картины, жанру, стране, актерам и режиссерам. Кстати, жанровое разнообразие собранных лент позволит задержаться на сайте людям с самыми разными вкусами. Здесь можно найти биографии, документальные проекты, боевики, вестерны, триллеры, ужасы, мюзиклы, драмы, фантастику, детективы, фильмы военной тематики, предназначенные для детской аудитории и т.д.

В целом смотреть фильмы дома – сплошное удовольствие. Собирать себя для выхода в люди не надо, тратить деньги на дорогу и поход в кинотеатр тоже, можно остановить просмотр, если возникнет такая необходимость и т.д. Компанию можно сформировать с учетом того, что намечено посмотреть. Если в гостях находятся внуки, можно организовать совместный виртуальный поход в кино, посмотреть мультфильмы под чаек со сладостями, обсудить увиденное, а после совершить прогулку. На понимание и единение разных поколений семьи все эти процессы точно сработают.

Те, кто любит смотреть кино, в большинстве своем интересуются и новостями этой индустрии. Одно из актуальных событий – фестиваль «Кинотавр», который, можно сказать, только что завершил свою работу. Лучшим фильмом 30-го открытого кинофестиваля стал «Бык». С этой лентой дебютировал режиссер Борис Акопов. События картины уносят зрителя в 90-е годы. Главный герой, молодой лидер преступного формирования, попадает в отделение милиции. Его вызволяет оттуда криминальный авторитет. Конечно, не за красивые глаза, а взамен на услугу. Еще данная кинолента удостоена приза за лучшую операторскую работу. Была названа и лучшая актриса кинофестиваля. Ей стала Виктория Толстоганова, она снялась в киноленте режиссера Оксаны Карас «Выше неба».

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