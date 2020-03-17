Промышленный туризм в России набирает обороты

В последние годы представители российской туристической отрасли занимаются активными поисками новых видов туристических услуг. С другой стороны, современные кризисные явления заставляют и предпринимателей придумывать нестандартные способы продвижения своей продукции. В результате найдено интересное решение – совместить развитие туризма и промышленности. По мнению экспертов, подобные туристические экскурсии на передовые предприятия страны способны принести пользу как бизнесу, так и туристам.

На сегодняшний день промышленный туризм в России развивается весьма активно. Так, на Урале можно посмотреть, как добываются различные самоцветы и минералы – изумруды, бериллы, александриты, кварцы, а также флюорит - он же плавиковый шпат, который используется в металлургии, химической промышленности, керамическом производстве и др. (заказать промышленные объемы плавикового шпата можно тут 4421-73). С недавних пор развивать промышленный туризм начали омские предприятия – молочный завод, пивоваренная компания, машиностроительные, нефтехимические предприятия и т.д. В этом году свою концепцию развития туризма представила Уфа, в которой насчитывается более сотни крупных и средних предприятий, а также свыше четырех тысяч малых и средних производителей. В целом по России принимать гостей готовы металлургические, агропромышленные предприятия, технологические компании, предприятия пищевой промышленности и многие другие.

Надо заметить, на западе промышленный туризм уже достаточно развит. Так, большим успехом у туристов пользуется фабрика шоколада в Великобритании, винные туры Испании, сырные туры во Франции, а в Нидерландах – цветочные экскурсии. В США давно организовываются туры на завод Jack Daniel’s. Для производителей такие экскурсии являются эффективным рекламным ходом, позволяющим ненавязчиво познакомить потребителя с продукцией, показать рабочий процесс, используемые передовые технологии и т.д. Само собой на таких открытых «экскурсионных» предприятиях должна соблюдаться идеальная чистота и довольные сотрудники, что тоже является положительным моментом.

Вместе с тем, промышленные экскурсии привлекательны и для туристов. Дело в том, что многих нынешних туристов можно назвать «коллекционерами мест». Им уже недостаточно стандартных туристических объектов - музеев, картинных галерей, пляжей и т.п., они все чаще интересуются отдыхом, совмещенным с познавательными аспектами. Некоторым такие экскурсии нравятся тем, что можно воочию увидеть, как производится тот или иной продукт или товар, потрогать, попробовать и в итоге купить. Возможно, кто-то помнит, нечто подобное было в советские времена, например, очень популярны были экскурсии по московским кондитерским фабрикам. Сейчас тоже есть такие туры, к примеру, по кондитерским и фабрикам мороженого, и они также пользуются спросом, особенно у путешественников с детьми.

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