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«Проклятие високосного года» — глупое суеверие, даже астрологи так думают!
По инф. sobesednik.ru   
18 Января 2020 г.
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«2020 год – високосный. В народе говорят, что такие годы всегда тяжелые и неудачные. Есть ли этому объяснение и надо ли готовиться в этом году к худшему?» Издание "Собеседник"  расспросила об этом самого настоящего астролога (хотя вовсе не обязательно в астрологию верить - но интересно же, что они об этом думают?)

Стоит ли бояться "проклятия" високосного года?

Как появился високосный год, объясняет астролог Илья Першин:

– Слово «високосный» – с латыни bis sextus, что означает «второй шестой». Земля движется вокруг Солнца и совершает его полный обход за 365 дней 5 часов 48 минут и 46 секунд, то есть не укладывается ровно в 365 дней. Это происходит за счет эллипсоидности орбиты Земли и других космических влияний. При римском императоре Юлии Цезаре произошел переход с 13-месячного лунного календаря (он был привязан к циклам Луны, в нем в разных месяцах было от 28 до 31 дня) на искусственный. Чтобы синхронизировать наши часы с Землей, было решено каждые четыре года добавлять в календарь еще одну субботу в феврале – так появилось 29 февраля.

Для астрологов не существует тяжелых високосных годов. Это суеверие, выдумка людей, которые хотят свалить свои ошибки, неудачи на кого-то другого или что-то другое. Если мы посчитаем количество катастроф в разные годы, то убедимся, что оно не зависит от того, был год високосным или невисокосным.

По инф. sobesednik.ru

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