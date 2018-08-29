Прогулки по Санкт-Петербургу: где лучше всего провести увлекательный и познавательный отпуск?

Двери Санкт-Петербурга всегда открыты для гостей со всех уголков России, для которых профессиональные агентства подготавливают интересные туры и экскурсии. На перепутье летнего и осеннего сезонов Северная столица совсем не прочь принять новых путешественников, приоткрыв перед ними свою богатую на события историю.

Организацией подобных туров занимается фирма «Прогулки», которая уже давно зарекомендовала себя на российском рынке туристических услуг. Обойти величественные дворцы, побывать в местах отдыха знаменитых поэтов и писателей или просто пройтись по оживлённым улицам города – всё это для вас могут легко организовать специалисты компании по вполне доступной цене. При бронировании туров в Санкт-Петербург вы можете назвать кодовое слово «Северная столица» и получить на первый заказ скидку в размере 500 руб. Узнать подробнее об экскурсионных турах можно на сайте проекта: https://excurspb.ru/tours/.

Впрочем, и мы можем кое-что порекомендовать. Популярный летний тур «В сердце Петербурга» хоть и относится к самому жаркому сезону года, будет действовать ещё до середины октября. По этому направлению провести в Северной столице можно от двух до семи дней, каждый из которых будет наполнен интересным знакомством с достопримечательностями города. Так, в первый день путешествия вас ждёт прогулка по парадным площадям: Исаакиевской с одноимённым собором, Сенатской с Медным всадником, которому А.С. Пушкин посвятил одно из своих стихотворений, Дворцовой с Зимним дворцом – резиденцией императоров. В остальные дни любителей истории России ждут не менее интересные события: здесь и автобусные экскурсии, и путешествия по проходным дворам, и посещение Эрмитажа, и многое, многое другое.

Не менее интересной поездкой может оказаться тур «Листая прошлого страницы». Помимо посещения Юсуповского дворца, который также входит в программу предыдущего тура, здесь гости Петербурга смогут оценить красоты Невского проспекта, познакомиться с экспонатами Государственного Русского музея, полноценно окунуться в аристократическую атмосферу Петергофа и проехаться по дорогам Царского села. И это далеко не всё, что может предложить турагентство «Прогулки», так что лучше узнать обо всём этом самому и наконец-то окунуться в величественную историю одного из самых изящных городов нашей родины.

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