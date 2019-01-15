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Прогулка на яхте: часто задаваемые вопросы
Ксения ДАВЫДОВА   
15 Января 2019 г.
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Прогулка на яхте по Москве-реке – часто задаваемые вопросы

Если впереди намечаются выходные, то прогулка на яхте может стать вполне беспроигрышным решением. Это безупречный вариант для тех, кто мечтает весело, с комфортом и со вкусом провести свободное время. Вокруг вас будут находиться только красивые пейзажи, близкие люди и прекрасный, речной воздух. Время, проведенное с пользой для души и тела, не считается потраченным напрасно. Такое путешествие по Москве-реке наделяется особенным значением. Прежде всего, отдых будет лишен суеты и спешки. Прогулка по волнам будет реализовываться в полной гармонии. Речное путешествие дает возможность взглянуть на привычные достопримечательности с иного ракурса. Родные места покажутся необычно красивыми с водной глади. Особенно прекрасна столица в вечернее время. Иллюминация красиво отражается в воде, создавая уютную атмосферу.

Популярные вопросы 

Современные яхты комфортабельные, надежные и прекрасно оборудованы технически. Такой отдых станет ярким событием в вашей жизни. При бронировании судна впервые, многие клиенты сталкиваются с различными вопросами. Наиболее часто задаваемыми являются:

  • Какие варианты посадки на судно возможны в столице? Для совершения прогулки требуется подойти к таким к таким причалам, как Серебряный Бор, Крокус-Сити, речной вокзал в районе Химкинского водохранилища.
  • Сколько может длиться маршрут по времени? Продолжительность путешествия зависит от погодных условий, схемы прогулки, графика функционирования шлюзов.
  • Парусное и моторное судно – какое лучше? Для путешествия по столичной реке рекомендуется выбирать яхты с мотором. Парусники не могут использоваться в центре города. Это связано с обилием мостов.
  • Можно ли заказать праздник на борту? Это решение пользуется повышенным спросом в столице. По всем вопросам организации торжества и аренды можно обратиться в компанию МоскваФлот.
  • Какой праздник можно организовать на судне? Идей существует множество. Это может быть день рождения, юбилей, свадьба, корпоратив и многое другое. Катание по волнам может носить разносторонний характер. Вы можете провести дружескую вечеринку, семейный ужин, деловую встречу и т.д.
  • Сколько стоит аренда яхты? Цена поездки по реке зависит от выбранной модели водного транспорта, продолжительности маршрута и перечня дополнительных услуг. Заказать яхту в аренду на сайте https://moskvaflot.ru/katalog/arenda-yakht.html можно по приемлемой стоимости с гарантией высокого качества услуг.

Прогулка на яхте – как реализовать идею?

Если мечта о речной поездке еще остается несбыточной, то воспользуйтесь услугами судоходной компании и подарите себе яркий и незабываемый отдых. Специалисты помогут организовать досуг на судне с учетом ваших целей и возможностей.

Время, проведенное с комфортом и пользой для организма, запомнится надолго. Подобрать судно можно на любой вкус и бюджет. При желании можно даже заказать путешествие по волнам с обучением. Также можно запланировать поездку с ужином или фуршетом.

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