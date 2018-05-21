Прогнозы о росте криптовалюты Tkeycoin начинают сбываться

Западные эксперты в прошлом году прогнозировали рост Tkeycoin (TCD) до 12700% после размещения на бирже. Слухи ходили, что информация исходит от JPMorgan, но официального подтверждения не было получено.

В ранних прогнозах заявлено, что при росте цены монеты, спрос на нее будет только повышаться. Что и произошло, монета выросла в цене на 2500% еще до публичного листинга на мировых биржах, на сегодняшний день рыночная цена составляет $1. Игроки рынка спокойно принимают данную цену и видят большие перспективы в данном активе. И это не предел, в марте 2018 года группа хакеров «BitTelegraf INC», позиционирующие себя как независимое агентство, опубликовали прогноз перспективных монет, которые дадут 1000Х в 2018-2019 годах. В тройку лидеров вошли EpcCoin, Tkeycoin, CrowdMachine.

CrowdMachine в апреле этого году успешно провели ICO и привлекли должное внимание аудитории, что подтвердило актуальности прогнозов — BitTelegraf INC Tkeycoin по прогнозам BitTelegraf INC интересен в долгосрочной перспективе с возможным ростом до $450 уже в 2019 году. Ранее, в интервью для «Собеседник» эксперт в области блокчейн Александр Маркин, выразил мнение, что у криптовалюты Tkeycoin есть все шансы занять место в тройке мировых лидеров среди криптовалют.

Мнение экспертов разделяется, но безусловно остается позитивным. Мы будем следить за развитием проекта и его будущим.

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