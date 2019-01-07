Проекты игорного мира: от «Красной поляны» до «Азино777»

Игорная зона «Красная поляна» пополнилась новым заведением. На курорте «Роза Хутор» отрылось казино «Бумеранг», рассказывают сотрудники оператора «Домейн».

Как передаёт портал «LoginCasino», церемония открытия прошла совсем недавно, на ней побывали бизнесмены и представители городской администрации Сочи. Гостям показали все «фишки» нового казино, а вечером перед ними выступили различные музыкальные коллективы.

Само казино «Бумеранг» тоже может похвастаться своим разнообразием. Посетителей здесь ждут 20 игорных столов и крупный зал, который собрал под своим крылом 204 автомата. Любители азарта смогут опробовать американскую рулетку, различные карточные игры и, конечно же, стать участниками крупных розыгрышей.

Помимо наших соотечественников игорное заведение надеется принять иностранных туристов. По вечерам на территории «Бумеранга» будут проходить шоу-программы.

Сотрудники оператора «Домейн» добавили, что вскоре посетители казино получат возможность накапливать специальные баллы на основе бонусной системы заведения.

Директор «Красной Поляны» Дмитрий Анфиногенов назвал «Бумеранг» крупным проектом. Открытие этого заведения, по его словам, пройдёт в несколько этапов. Со временем на территории казино гости получат возможность посещать спорт-бар, ресторан, караоке и ночной клуб.

Просторы сетевого Азино

Пока наземные казино в нашей стране получают новых соратников, на сетевых просторах царит безмятежная стабильность. Как обычно в лидерах остаются несколько популярных онлайн-заведений, среди которых Азино777 занимает далеко не последнее место.

Официальный сайт Азино три топора встречает игрока списком слотов и основной информацией об этом заведении. Здесь, к примеру, можно узнать о компаниях-разработчиках, которые предоставили свои проекты для Азино. Среди них есть немало громких имён:

Novomatic;

EGT;

Igrosoft;

Amatic.

Слоты, созданные этими компаниями, также умеют заявить о себе. Каждый из них рассказывает свою историю, которая то отправляет игрока в странствия по Древнему Египту, то погружает его в морские пучины, то заставляет вспомнить об основной теме любого игорного заведения – самой Удаче.

Среди известных слотов казино Азино можно отметить следующие наименования:

Lucky Lady’s Charm;

Resident;

The Money Game.

Казино предлагает своим клиентам платную и бесплатную версии игровых слотов, устраивает различные турниры и проводит акции, подробнее о которых можно узнать на сайте заведения.

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