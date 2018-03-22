Проект Tkeycoin привлек внимание крупных инвесторов

По данным ИД “КоммерсантЪ” (https://www.kommersant.ru/doc/3576529) цена криптовалюты Tkeycoin (TCD) до конца 2018 года способна увеличиться как минимум до 127-130 долларов США.

В прошлом году 1 токен TCD вырос с 0,059 до 0,574 долларов США. Всего за три последних месяца 2017 года динамика роста TCD достигла потрясающих значений – в 974 процента. Это позволило токенам TCD стать одной из самых быстроразвивающихся и наиболее перспективных криптовалют 2018 года, а также приблизиться к размещению на ICO.

Учитывая новости о том, что Tkeycoin планирует эмитировать ограниченное количество токенов – около 80 млн. единиц, а проектом Tkeycoin уже заинтересовались крупные инвесторы, можно ожидать ажиотажного спроса на TCD и роста его курса совсем скоро. Ряд авторитетных аналитиков предсказывает рост TCD после выхода на ICO до 13 000 процентов.

Криптовалютная платформа Tkeycoin предлагает широчайший набор инструментов для реализации самых разных проектов в любой области электронной коммерции. Высокую эффективность и уровень защищённости от внешних факторов обеспечивает детально продуманная модель платформы, включающая в себя маркетплейс и собственную платёжную систему, а главное – площадку для каждого участника, на которой он сможет строить и развивать свой бизнес самостоятельно.

Бюджет Tkeycoin децентрализован, дотируется тысячами инвесторов и надёжно застрахован от банкротства. Токен TCD общедоступен для проведения онлайн и оффлайн сверхбыстрых анонимных сделок и покупок по блокчейн-протоколу через приложения для Android и IOS, что способствует его повышенному спросу и бурному росту. Авторы столь многообещающего проекта обещают раскрыть свои имена после выхода Tkeycoin на ICO.

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