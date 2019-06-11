Проект «Славянский мир»: просветит, вдохновит, развлечет и научит

Проектов, на которые стоит обратить внимание и потратить драгоценное время, в интернет-пространстве предлагается немало. Среди них можно найти такие, которые имеют отличную от других нишу, выделяются подачей, выбранной тематической канвой, не разбрасываются во все стороны, пытаясь охватить десятки направлений, а твердо стоят на своей особой платформе. Пример такого проекта – медиапортал «Славянскiй МIРЪ». Название сайта само по себе красноречиво и как бы очерчивает круг информации, который пользователям здесь можно будет найти. Славянская тематика, конечно, во главе. Портал призывает находить ответы на вопросы современной жизни в великом наследии предков.

Здесь размещены статьи, которые расскажут о музыке и песнях, культуре и традициях, мировосприятии, славянских календарях и летоисчислении, языке и письменности славян, славянской кухне, славянских воинах и т.д. Кому интересна, допустим, история Великой Татарии, – тоже стоит обратиться в раздел со статьями. И свои комментарии при желании под размещенными материалами оставить.

Есть на сайте большая коллекция видеоматериалов (slavmir.tv) – почти тысяча уникальных видеозаписей программ. В подборках можно узнать о главных секретах красоты славянок, о древности языка (невероятные факты и доказательства), посмотреть материалы о здоровье и т.д. Пользователям медиапортала предоставляется возможность посетить виртуальные лекции, например, «БУКВИЦА. ПОГРУЖЕНИЕ. ЛЕКЦИЯ 4. Разбираем образы: Азъ, Боги, Веди, Глаголи» и другие. Имеется ориентир на новые видео – для передвигающихся по сайту навигация абсолютно понятна.

Еще в рамках медиапортала собрана коллекция аудиовыпусков уникальных программ – более 500. Среди музыкальных композиций можно найти народные, казачьи, фольклорные, детские, обрядовые, хоровые, этнические, бардовские и много других. Радиоэфиры проходят вживую, в них принимают участие разные интересные гости, из уст которых можно услышать о культуре, традициях, миропонимании славян, об их праздниках, обрядах, ритуалах и т.д.

Конечно, не все люди потянутся за подобной информацией, кому-то предлагаемый тематический охват покажется совсем и ненужным. Но хотя бы поверхностно познакомиться с контентом сайта для общего понимания мира славян, наверное, все-таки стоит. Подписка, возможно, не всем придется под силу, но здесь имеются и бесплатные материалы. Так что знакомство вполне может состояться.

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