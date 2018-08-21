«Procter&Gamble»: отбеливание зубов становится финансово доступным для всех

Всемирно известный производитель средств личной гигиены "Procter&Gamble" представил новую систему для домашнего отбеливания зубов. Набор Crest 3D White Whitestrips Whitening+Therapy очищает эмаль от поверхностных пятен и укрепляет её. Систематическое применение отбеливающих полосок для зубов и специального геля-сыворотки обеспечит идеальный блеск зубов. Для стойкого результата их достаточно использовать по 30 минут в день на протяжении 1-2 недель. Если курс отбеливания еще не закончился, а желаемый эффект уже достигнут, оставшимися полосками можно будет воспользоваться через 1-1,5 года.

Инновационный продукт достойно справляется с пятнами от кофе, вина и табака. Его уникальная формула бережно и качественно очищает эмаль, надежно защищая её от поверхностного налета. Эта система отбеливания подойдет даже для людей с повышенной чувствительностью зубов. Материалы, которые используются при изготовлении подобных товаров, сертифицированы и абсолютно безвредны для человеческого организма.

Воплотить мечту о красивой улыбке теперь может любой желающий. И для этого даже не потребуется тратить внушительные суммы денег за услуги в стоматологической клинике. Американская компания "Procter&Gamble" позаботилась о том, чтобы отбеливание зубов стало финансово доступным для всех слоев населения.

Торговая марка "Crest" является лидером на рынке средств по уходу за полостью рта. Её продукцию рекомендуют дантисты во всём мире, поскольку с таким набором, как Crest 3D White Whitestrips Whitening + Therapy, отбеливание зубов будет легким, комфортным и безопасным. Нельзя оставлять без внимания 100% гарантию результата, которую обещает производитель.

Если вы приняли решение купить этот набор, не стоит искать его в обычных магазинах и аптеках. В настоящее время данный продукт находится в свободной продаже исключительно на территории Соединенных Штатов Америки.

Приобрести его в России можно только на сайте интернет-магазина "CREST 3D WHITE NSK". Эта компания зарекомендовала себя в качестве надежного продавца и уже много лет успешно занимается поставками эксклюзивных средств личной гигиены из Соединенных Штатов. Организация имеет все необходимые сертификаты для торговли товарами бренда "Crest" и гарантирует их безопасность.

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