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«Procter&Gamble»: отбеливание зубов становится финансово доступным для всех

Ксения ДАВЫДОВА   
21 Августа 2018 г.
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«Procter&Gamble»: отбеливание зубов становится финансово доступным для всех

Всемирно известный производитель средств личной гигиены "Procter&Gamble" представил новую систему для домашнего отбеливания зубов. Набор Crest 3D White Whitestrips Whitening+Therapy очищает эмаль от поверхностных пятен и укрепляет её. Систематическое применение отбеливающих полосок для зубов и специального геля-сыворотки обеспечит идеальный блеск зубов. Для стойкого результата их достаточно использовать по 30 минут в день на протяжении 1-2 недель. Если курс отбеливания еще не закончился, а желаемый эффект уже достигнут, оставшимися полосками можно будет воспользоваться через 1-1,5 года.

Инновационный продукт достойно справляется с пятнами от кофе, вина и табака. Его уникальная формула бережно и качественно очищает эмаль, надежно защищая её от поверхностного налета. Эта система отбеливания подойдет даже для людей с повышенной чувствительностью зубов. Материалы, которые используются при изготовлении подобных товаров, сертифицированы и абсолютно безвредны для человеческого организма.

Воплотить мечту о красивой улыбке теперь может любой желающий. И для этого даже не потребуется тратить внушительные суммы денег за услуги в стоматологической клинике. Американская компания "Procter&Gamble" позаботилась о том, чтобы отбеливание зубов стало финансово доступным для всех слоев населения.

«Procter&Gamble»: отбеливание зубов становится финансово доступным для всех

Торговая марка "Crest" является лидером на рынке средств по уходу за полостью рта. Её продукцию рекомендуют дантисты во всём мире, поскольку с таким набором, как Crest 3D White Whitestrips Whitening + Therapy, отбеливание зубов будет легким, комфортным и безопасным. Нельзя оставлять без внимания 100% гарантию результата, которую обещает производитель.

Если вы приняли решение купить этот набор, не стоит искать его в обычных магазинах и аптеках. В настоящее время данный продукт находится в свободной продаже исключительно на территории Соединенных Штатов Америки.

Приобрести его в России можно только на сайте интернет-магазина "CREST 3D WHITE NSK". Эта компания зарекомендовала себя в качестве надежного продавца и уже много лет успешно занимается поставками эксклюзивных средств личной гигиены из Соединенных Штатов. Организация имеет все необходимые сертификаты для торговли товарами бренда "Crest" и гарантирует их безопасность.

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