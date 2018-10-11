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Интересные факты и события

Трудно потерять и невозможно забыть...

Англичанка Лора Аддерли доказала экс-бойфренду, что её трудно потерять и невозможно забыть. Они с Митчеллом Ллойдом встречались два месяца, прежде чем молодой человек сообщил девушке, что хочет прекратить отношения. С этого начинается история маниакальной ревности, которая просочилась в британскую прессу.

Лора придумала легенду: якобы она попала в запутанный криминальный переплёт, и теперь ей и следствию нужна помощь Митчелла. Молодой человек согласился сотрудничать с «офицером полиции Робертом Хэем» – выдуманным персонажем, под видом которого Лора давала письменные указания бывшему парню.

Она запретила ему ходить в определённые бары в среду, пятницу, субботу и воскресенье, установила комендантский час и угрожала оштрафовать за любую провинность вроде общения с подругами.

Лора рассылала липовые повестки и ордеры с трёх электронных почтовых ящиков. Она также создала несколько фейковых профилей в «Фейсбуке», с которых писала Митчеллу под видом её подруг. Запуганный парень признался, что террор продолжался больше двух лет, «полицейская» слежка сделала его жизнь невыносимой и отдалила от друзей. Когда правда раскрылась, девушку осудили на девять месяцев лишения свободы за преследование молодого человека.

МГ: Как же был прав гениальный Вольтер, когда сказал: «Бурная ревность совершает больше преступлений, чем корысть»!

Призрак бродит по деревне...

Жители деревни в Таиланде пребывают в ужасе, ведь за последнее время там произошло несколько необъяснимых смертей – люди просто падали на землю и умирали.

Впрочем, это у полиции нет объяснений, а сами селяне, похоже, прекрасно знают причину череды трагедий. Дело в том, что в деревне объявился злобный призрак вдовы, который ненавидит мужчин и нападает на них, пожирая изнутри.

Некоторые вывешивают возле домов таблички, на которых пишут, что мужчин в жилище нет. А вот на случай, если вдова из загробного мира поленится читать объявление, мужчины пытаются хоть как-то замаскироваться. Не желая наряжаться в платья, они идут на простейшую уловку – красят ногти в надежде на то, что призрак при встрече с ними подумает, что имеет дело с женщинами.

МГ: Остаётся лишь надеяться, что эта хитрость сработает... Интересно, а чего это покойная вдова так ополчилась на деревенских мужиков? Может, стоит среди них поискать причину?

Такая вот музыка...

Группа учёных, состоящая из психологов и нейробиологов, провела странный эксперимент. Они предложили группе студентов пройти тест, определяющий степень развития пространственного мышления. За десять минут до начала испытания одна часть студентов прослушала сонату Моцарта, другая – опусы Филиппа Гласса. Результат был поразителен: те, кто слушал Моцарта, испытали настоящий прилив творческих сил, их успехи были выше на 62%.

Кроме того, как отмечают сурдологи (специалисты, занимающиеся дефектами слуха) и логопеды (специалисты по коррекции проблем речи и произношения), классическая музыка обладает выраженным целебным действием. В частности, лечебный эффект музыки Моцарта обусловлен наличием в ней большого количества звуков высокой частоты. Во-первых, эти звуки укрепляют микроскопические мышцы среднего уха. Во-вторых, звуки частотой от 3000 до 8000 Гц и выше вызывают наибольший резонанс в коре головного мозга. А это улучшает память человека и стимулирует мышление.

Многие психотерапевты используют музыку в схемах комплексного, интенсивного лечения различных заболеваний. Некоторые из них отмечают, что наилучшим эффектом обладает струнная музыка, исполняемая в ритме 64 четверти ноты в минуту. Наш сердечный ритм составляет в основном 68–72 удара в минуту, в то время как ритм музыки Баха, Генделя, Вивальди или Корелли составляет всего 60 четвертей в минуту. При прослушивании такой музыки наше сердце подстраивается под этот ритм, и мы поневоле расслабляемся.

Громкая, быстрая и диссонансная музыка, напротив, ослабляет наш организм, что было доказано итальянскими нейробиологами и физиками. Они наблюдали за двумя группами мышей, блуждавших по лабиринту в поисках приготовленной пищи. При этом одна группа слушала вальсы Штрауса, а другая барабанный бой. Результат музыкального испытания был таков: «вальсирующие» стали ориентироваться в лабиринте лучше, чем прежде, а вот зверьки, мчавшиеся под звуки барабана, и по прошествии трёх недель не могли найти правильную дорогу. Изучив в последующем ткани мозга мышек приученных к барабанной дроби, учёные выявили отклонения в развитии нейронов определённого участка мозга. По мнению исследователей, именно эти отклонения «мешали» животным ориентироваться в пространстве и чему-нибудь научиться.

МГ: Теперь понятно, почему вместе с распространением «барабанной музыки» в мире появилось столько идиотов!

Кабан-погромщик

В японском городе Фукуока дикий кабан ворвался в ресторан и устроил там настоящий погром. Животное влетело в заведение, пробив стеклянную входную дверь, после чего стало громить всё вокруг.

В результате происшествия никто не пострадал, так как было рано, ресторан ещё не открывали, а потому ни посетителей, ни персонала в нём не было.

Также стало известно, что до этого кабан сбил ехавшую на велосипеде 65-летнюю женщину. От падения пострадавшая получила лёгкие травмы головы. Полиция ведёт поиски и обращается к населению соблюдать осторожность при появлении животного, пишет РИА «Новости».

МГ: Похоже, что своим поведением люди основательно «достали» животный мир: то козёл вламывается в стриптиз-бар, то кабан – в ресторан, то медведь – в баню. Не начало ли это тотальной войны четвероногих за место под солнцем?

Хочу в тюрьму!..

Житель Сицилии украл несколько конфет и упаковку жевательной резинки для того, чтобы попасть в тюрьму. Об этом пишет The Daily Telegraph со ссылкой на итальянское агентство AGI. По словам журналистов, 35-летний мужчина отважился на преступление, так как не хотел встречать Новый год вместе со своей женой и родственниками.

Сообщается, что 31 декабря, сицилиец, имя которого не уточняется, пришёл в участок и попросил арестовать его на одну ночь. Однако полицейские отказались выполнить просьбу мужчины, объяснив это тем, что он не совершил никакого преступления.

Сразу же после этого сицилиец зашёл в находящуюся по соседству табачную лавку и начал угрожать её хозяину канцелярским ножом. Из магазина он забрал лишь несколько конфет и жвачку, после этого дождался полицейских, которые арестовали его за ограбление.

МГ: Да, видимо, крепко досадили родственнички! Хотя лучшего места трудно и придумать: и накормят, и напоят, и не будут задавать лишних вопросов типа: «А где подарки?!»

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