Привычные и необычные товары всемирной паутины: от продуктов питания до магических принадлежностей

Сетевая торговля стала самой настоящей панацеей для современного человека. А всё потому, что у интернет-шоппинга есть пара неоспоримых преимуществ по сравнению с покупками товаров вне виртуального пространства. Во-первых, это всегда быстро и удобно. Не надо никуда ехать, таскать огромные пакеты с вещами и тратить своё драгоценное время: можно всего в пару кликов приобрести нужный товар, который вам ещё и доставят прямо к входной двери!

А во-вторых, в интернете можно купить всё, что душа пожелает. Иногда даже собственного воображения не хватает, чтобы представить все те товары, которые можно приобрести на просторах всемирной паутины. Но начнём мы их представление, пожалуй, с чего-то более простого. Очевидно, что в интернете можно запросто прикупить разнообразный фастфуд: начиная с изысков японской кухни, заканчивая американскими бургерами и картошкой фри. Но к списку пищевых изделий добавляются ещё и самые обычные магазинные товары: молоко, колбасы, фрукты, мясо и различные полуфабрикаты. Так, продуктовый интернет магазин «Едамолл» занимается продажей и доставкой продуктов питания по Москве. Такой подход очень помогает крайне занятым людям или тем, кто не имеет возможности ходить по магазинам.

Впрочем, доставкой продуктов на дом сейчас кого-то сложно удивить: это очень полезно, но в то же время достаточно обычно. Зато гамак для ног, убегающий будильник или простыня для камасутры вполне могут заинтересовать пытливый ум. Эти, и многие другие необычные товары каждодневного пользования предлагает российский сайт «Plero». Цены там, к слову, достаточно демократичные. Даже самурайскую зонт-катану можно приобрести за тысячу рублей с лишним.

А вот портал «Mirbabochek», как можно судить по названию, занимается продажей живых бабочек. На сайте представлен достаточно широкий ассортимент этих прекрасных насекомых, причём приобрести можно даже куколки и коконы тропических бабочек – только в этом случае лучше докупить мини-ферму, чтобы позаботиться о подрастающем поколении.

Кое-кто в интернете решил начать продажи настоящей (или не очень) магии. Сайт «Happywitch» заполнен ведьминскими принадлежностями и волшебными, по мнению администрации портала, оберегами. Но порой здесь можно найти и просто красивые, нередко даже ароматные вещи вроде элегантного ловца снов или тибетских благовоний.

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