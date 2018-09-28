Принцип действия электрических машинок для детей

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Рынок радиоуправляемых игрушек представлен огромным количеством всевозможных товаров как для маленьких детей, так и взрослых. Это могут быть машинки, вертолеты, роботы и даже большие детские электромобили, которые могут перевозить ребенка под управлением взрослого.
Давайте разберем более подробно механизм действия последних. В любом электромобиле есть: аккумулятор, который подает питание, редукторы, приводящие машинку в движение, кнопка включения, педаль газа, рычаг переключения скоростей, руль и рулевой редуктор, блок управления (не в любой машинке), непосредственно сам корпус с проводкой на музыку, свет и редукторы, колеса, пульт ДУ.
- Аккумулятор определяет мощность машинки и количество времени катания. Например, мощность 12В подразумевает как правило наличие 2 или 4 редукторов на колесах, которые развивают скорость до 5-6 км/ч. А мощность 6В 1 или 2 редуктора с максимальной скоростью до 3-4 км/ч. Чем больше Ач в аккумуляторе, тем дольше будет электромобиль ездить. Также на этот параметр влияют мощность редукторов, вес игрушки и ребенка, качество дороги.
- Редукторы также могут отличаться мощностью и оборотами. Чем больше оборотов указано на редукторе, тем быстрее авто будет развивать свою максимальную скорость.
- Блок управления (при наличии) представляет собой пластиковую коробочку с платой внутри под сиденьем или капотом. Такая плата обычно обеспечивает плавный пуск и торможение электромобиля, что особенно актуально для самых маленьких детей, и возможность управления дистанционно с помощью индивидуального пульта.
- Кнопка включения или ключи служат для завода автомобиля и его выключения. Кнопки распространены больше, так как не редки случаи потери ключей.
- При нажатии на педаль газа детский электромобиль с пультом начинает ехать, отпустив педаль останавливается. В машинках не предусмотрены 2 педали.
- Рычаг переключения скоростей чаще всего имеет 3 положения: вперед, парковка, назад.
- Руль крепится на болт с гайкой к рулевой рейке и проходит через редуктор к передней колесной базе. Рулевой редуктор осуществляет поворот машинки при манипуляции с пульта ДУ.
- В фарах устанавливают светодиодные ленты, которые практически не потребляют энергию.
- Музыкальная функция представлена встроенными мелодиями, которые запускаются с кнопок, а также возможностью подключения внешних носителей, например, USB (более дорогие модели).
- Колеса бывают 2 видов: пластиковые или из ЕВА резины. Пластиковые колеса более шумные и имеют свойство стираться при эксплуатации по асфальту, но при этом стоят дешевле. ЕВА колеса более мягкие, не шумные, не стираются, но стоят при этом дороже.
- Пульты ДУ также бывают разные, работающие на общей частоте или на низкой. Обще частотные пульты идут с антенной и имеют маленький радиус действия, их работу можно перебить. Низко частотные пульты подцепляются индивидуально к конкретной машинке, работают без перебоев и ловят до 30 метров. Также большим плюсом таких пультов является возможность немедленной остановки движения.
В целом, принцип действия детского электрического транспорта несложный, поэтому многие родители со временем апгрейдят машинки – ставят более емкие аккумуляторы, мощные редукторы, подсветку на днище или вовсе перекрашивают корпус. Например, на однотонном джипе можно нарисовать «язык пламени». Все зависит только от фантазии.
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