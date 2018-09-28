Принцип действия электрических машинок для детей

Рынок радиоуправляемых игрушек представлен огромным количеством всевозможных товаров как для маленьких детей, так и взрослых. Это могут быть машинки, вертолеты, роботы и даже большие детские электромобили, которые могут перевозить ребенка под управлением взрослого.

Давайте разберем более подробно механизм действия последних. В любом электромобиле есть: аккумулятор, который подает питание, редукторы, приводящие машинку в движение, кнопка включения, педаль газа, рычаг переключения скоростей, руль и рулевой редуктор, блок управления (не в любой машинке), непосредственно сам корпус с проводкой на музыку, свет и редукторы, колеса, пульт ДУ.

Аккумулятор определяет мощность машинки и количество времени катания. Например, мощность 12В подразумевает как правило наличие 2 или 4 редукторов на колесах, которые развивают скорость до 5-6 км/ч. А мощность 6В 1 или 2 редуктора с максимальной скоростью до 3-4 км/ч. Чем больше Ач в аккумуляторе, тем дольше будет электромобиль ездить. Также на этот параметр влияют мощность редукторов, вес игрушки и ребенка, качество дороги.

определяет мощность машинки и количество времени катания. Например, мощность 12В подразумевает как правило наличие 2 или 4 редукторов на колесах, которые развивают скорость до 5-6 км/ч. А мощность 6В 1 или 2 редуктора с максимальной скоростью до 3-4 км/ч. Чем больше Ач в аккумуляторе, тем дольше будет электромобиль ездить. Также на этот параметр влияют мощность редукторов, вес игрушки и ребенка, качество дороги. Редукторы также могут отличаться мощностью и оборотами. Чем больше оборотов указано на редукторе, тем быстрее авто будет развивать свою максимальную скорость.

также могут отличаться мощностью и оборотами. Чем больше оборотов указано на редукторе, тем быстрее авто будет развивать свою максимальную скорость. Блок управления (при наличии) представляет собой пластиковую коробочку с платой внутри под сиденьем или капотом. Такая плата обычно обеспечивает плавный пуск и торможение электромобиля, что особенно актуально для самых маленьких детей, и возможность управления дистанционно с помощью индивидуального пульта.

(при наличии) представляет собой пластиковую коробочку с платой внутри под сиденьем или капотом. Такая плата обычно обеспечивает плавный пуск и торможение электромобиля, что особенно актуально для самых маленьких детей, и возможность управления дистанционно с помощью индивидуального пульта. Кнопка включения или ключи служат для завода автомобиля и его выключения. Кнопки распространены больше, так как не редки случаи потери ключей.

служат для завода автомобиля и его выключения. Кнопки распространены больше, так как не редки случаи потери ключей. При нажатии на педаль газа детский электромобиль с пультом начинает ехать, отпустив педаль останавливается. В машинках не предусмотрены 2 педали.

детский электромобиль с пультом начинает ехать, отпустив педаль останавливается. В машинках не предусмотрены 2 педали. Рычаг переключения скоростей чаще всего имеет 3 положения: вперед, парковка, назад.

чаще всего имеет 3 положения: вперед, парковка, назад. Руль крепится на болт с гайкой к рулевой рейке и проходит через редуктор к передней колесной базе. Рулевой редуктор осуществляет поворот машинки при манипуляции с пульта ДУ.

крепится на болт с гайкой к рулевой рейке и проходит через редуктор к передней колесной базе. Рулевой редуктор осуществляет поворот машинки при манипуляции с пульта ДУ. В фарах устанавливают светодиодные ленты, которые практически не потребляют энергию.

устанавливают светодиодные ленты, которые практически не потребляют энергию. Музыкальная функция представлена встроенными мелодиями, которые запускаются с кнопок, а также возможностью подключения внешних носителей, например, USB (более дорогие модели).

представлена встроенными мелодиями, которые запускаются с кнопок, а также возможностью подключения внешних носителей, например, USB (более дорогие модели). Колеса бывают 2 видов: пластиковые или из ЕВА резины. Пластиковые колеса более шумные и имеют свойство стираться при эксплуатации по асфальту, но при этом стоят дешевле. ЕВА колеса более мягкие, не шумные, не стираются, но стоят при этом дороже.

бывают 2 видов: пластиковые или из ЕВА резины. Пластиковые колеса более шумные и имеют свойство стираться при эксплуатации по асфальту, но при этом стоят дешевле. ЕВА колеса более мягкие, не шумные, не стираются, но стоят при этом дороже. Пульты ДУ также бывают разные, работающие на общей частоте или на низкой. Обще частотные пульты идут с антенной и имеют маленький радиус действия, их работу можно перебить. Низко частотные пульты подцепляются индивидуально к конкретной машинке, работают без перебоев и ловят до 30 метров. Также большим плюсом таких пультов является возможность немедленной остановки движения.

В целом, принцип действия детского электрического транспорта несложный, поэтому многие родители со временем апгрейдят машинки – ставят более емкие аккумуляторы, мощные редукторы, подсветку на днище или вовсе перекрашивают корпус. Например, на однотонном джипе можно нарисовать «язык пламени». Все зависит только от фантазии.

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