Президентское продвижение японской игорной индустрии и специфика онлайн-казино Азино777

У сети наземных казино Las Vegas Sands появился сильный союзник. Президент США Дональд Трамп лично порекомендовал премьер-министру Японии Синдзо Абэ рассмотреть заявку Sands для получения японской казино-лицензии.

Ещё в начале 2017 года Абэ посетил Вашингтон для переговоров с главой организации Sands Шелдоном Адельсоном. Позднее премьер-министр обсудил этот вопрос с Трампом.

Спустя два месяца после встречи, Адельсон рассказал, что власти Японии позволят его компании построить несколько казино-курортов. Одним из главных преимуществ Sands на японском рынке станет их опыт работы в сфере азиатской игорной индустрии.

Особенности казино Азино 777

Сетевой клуб Азино777 пользуется большой популярностью среди любителей азарта. Появившись в 2010 году на рынке игровых развлечений, эта площадка для гемблинга сразу же привлекла внимание многих игроков. Предложения онлайн-казино достаточно обширны и, в первую очередь, включают в себя большой ассортимент разнообразных игровых автоматов.

В игровом зале этой площадки для гемблинга представлены слоты от известных разработчиков софта для игорной индустрии, среди которых можно встретить такие наименования, как:

Игрософт;

Белатра;

Уникум;

Аристократ и многие другие.

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Игорные традиции Азино 777

В остальном игровое казино Азино 777 не изменяет принятым законам жанра. В местные игровые автоматы можно играть бесплатно и без регистрации, пользуясь возможностями «демо-режима». В то же время администрация сайта создала подходящие условия и для платной игры.

Регистрация на сайте приносит определённые льготы, а для игроков придуманы специальные призы и предложения вроде бездепозитного приветственного бонуса или еженедельного кешбека. Для постоянных игроков также действует специальная система поощрений.

Все клиенты могут воспользоваться услугами круглосуточной техподдержки, которая работает по трём каналам связи: телефон, чат и электронная почта. Впрочем, вся необходимая информация о казино Азино 777 располагается на главной странице сайта. Также клуб предлагает гостям оставить свой отзыв о работе этого игорного заведения, или посмотреть отзывы других игроков.

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