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Преимущества онлайн-кредитования и интересные факты
Ксения ДАВЫДОВА   
29 Августа 2018 г.
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Преимущества онлайн-кредитования и интересные факты

Людей пенсионного возраста, активно пользующихся интернетом, с каждым годом становится все больше. Всемирная паутина дает возможность общения, саморазвития и интересного времяпрепровождения. Также здесь можно совершать покупки разных товаров. А если необходимы денежные средства, воспользоваться актуальными предложениями онлайн-сервисов. На территории Грузии можно выбрать лучшее для себя предложение, проследовав по ссылке на сайт kredito.ge. Где ниже ставки, быстрее рассматривают заявки, меньше пакет документов - подсказка именно там.

Главное преимущество онлайн-кредитования - максимальная скорость. Необходимые средства можно получить достаточно оперативно, и при этом человеком будет совершен минимум действий. Внушительный пакет документов собирать для сервисов не надо, некоторым площадкам-кредиторам достаточно для рассмотрения заявки лишь предъявления паспорта. Рассматривается обращение в большинстве случаев в течение нескольких минут. Обговаривается, куда поступят деньги, например, они могут прийти на банковскую карту или на указанный счет. Онлайн-деньги заемщик тут же может использовать в соответствии с потребностями. Расплатиться за кредит, за товар из интернет-магазина, обналичить, если есть такая необходимость и т.д.

Интересные факты

В некоторых банках есть негласный перечень профессий клиентов, которым в финучреждении, мягко говоря, "не очень рады". Это юристы и судьи, ИП и военнослужащие, а также журналисты.

В экономически развитых государствах одна из самых востребованных финансовых услуг - потребительское кредитование.

Кредиты спешат отдавать далеко не все. Например, раньше бедный человек мог не вернуть кредитные средства по причине нехватки или неимения денег. А вот представители аристократии и даже короли становились иногда самыми нерадивыми плательщиками по прихоти. Знать могла не расплатиться за пошив платья или изготовление ювелирного изделия просто так, а коронованные особы - пообещать кредиторам о возврате денег и также легко "забыть" об этом.

И представители дворянства, и выходцы из рабочих слоев активно раньше пользовались таким видом займа, как приобретение в долг товара или получение услуги. Отпускали хлебобулочные изделия в долг пекари, мясники и бакалейщики. Получить услугу вперед оплаты можно было у обувщиков, портных или золотых дел мастеров.

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