Преимущества онлайн-кредитования и интересные факты

Людей пенсионного возраста, активно пользующихся интернетом, с каждым годом становится все больше. Всемирная паутина дает возможность общения, саморазвития и интересного времяпрепровождения. Также здесь можно совершать покупки разных товаров. А если необходимы денежные средства, воспользоваться актуальными предложениями онлайн-сервисов. На территории Грузии можно выбрать лучшее для себя предложение, проследовав по ссылке на сайт kredito.ge. Где ниже ставки, быстрее рассматривают заявки, меньше пакет документов - подсказка именно там.

Главное преимущество онлайн-кредитования - максимальная скорость. Необходимые средства можно получить достаточно оперативно, и при этом человеком будет совершен минимум действий. Внушительный пакет документов собирать для сервисов не надо, некоторым площадкам-кредиторам достаточно для рассмотрения заявки лишь предъявления паспорта. Рассматривается обращение в большинстве случаев в течение нескольких минут. Обговаривается, куда поступят деньги, например, они могут прийти на банковскую карту или на указанный счет. Онлайн-деньги заемщик тут же может использовать в соответствии с потребностями. Расплатиться за кредит, за товар из интернет-магазина, обналичить, если есть такая необходимость и т.д.

Интересные факты

В некоторых банках есть негласный перечень профессий клиентов, которым в финучреждении, мягко говоря, "не очень рады". Это юристы и судьи, ИП и военнослужащие, а также журналисты.

В экономически развитых государствах одна из самых востребованных финансовых услуг - потребительское кредитование.

Кредиты спешат отдавать далеко не все. Например, раньше бедный человек мог не вернуть кредитные средства по причине нехватки или неимения денег. А вот представители аристократии и даже короли становились иногда самыми нерадивыми плательщиками по прихоти. Знать могла не расплатиться за пошив платья или изготовление ювелирного изделия просто так, а коронованные особы - пообещать кредиторам о возврате денег и также легко "забыть" об этом.

И представители дворянства, и выходцы из рабочих слоев активно раньше пользовались таким видом займа, как приобретение в долг товара или получение услуги. Отпускали хлебобулочные изделия в долг пекари, мясники и бакалейщики. Получить услугу вперед оплаты можно было у обувщиков, портных или золотых дел мастеров.

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ СМОТРИТ НА ЖИЗНЬ ЧЕРЕЗ ЧЕРНЫЕ ОЧКИ

ЛЮБОПЫТНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ