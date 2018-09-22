Преимущества клининговых компаний

С доисторических времен человек знаком с процессом уборки: будь то пещера неандертальца или современный офис – убирать приходилось всегда. Однако уборка уборке – рознь. Если ранее достаточно было просто вынести за пределы жилища захламлявшие его предметы, то со временем наводить чистоту в помещении становилось все более сложно, для этого нанимали специальных людей.

Нынче слово «клининг» знакомо многим, во всяком случае, горожанам. Сотрудники клининговых компаний (например, этой: http://uborka-myte.spb.ru/) заменили уборщиц с ведрами и швабрами и с успехом выполняют договорную почетную обязанность наведения порядка. Однако мало протереть полы, столы и стены, периодически возникает необходимость помыть окна, витрины, а то и фасад здания. Это тоже входит в компетенцию клининговой компании.

Мытье прозрачных поверхностей стоит особняком в широком спектре услуг подобных организаций. Дело в том, что для грамотного мытья окон недостаточно их намочить и протереть – стекла должны блестеть, быть идеально прозрачны и оставаться таковыми не один день. Не проблема помыть открывающиеся нараспашку окна на первом-втором этажах, а как быть с огромными витринами, стеклами многоэтажных гостиниц, офисных центров и прочими прозрачными поверхностями? Для этого клининговая компания нанимает специалистов-высотников со всем их оборудованием или имеет в штате альпинистов со снаряжением.

По большому счету, можно и в частном порядке нанять подобных специалистов, но иметь дело со специализированной организацией удобнее, дешевле, да и качество работ выше. К тому же оговариваются точное время выполнения работы и ее гарантийный срок. Сотрудники такой компании имеют специальную подготовку, инвентарь, профессиональные химикаты, не вызывающие аллергии ни в процессе работы, ни по ее окончании. Как правило, средства, которыми моют окна, гарантируют сохранение чистоты до полугода.

Работы по мытью окон, витрин и прочих прозрачных поверхностей имеют четкую последовательность – вначале предварительное ополаскивание стекла, затем удаление грубых загрязнений, мойка специальным раствором, мытье подоконников, рам, откосов, уборка лишней влаги резиновым сгоном. В конце, как правило, все поверхности протирают начисто.

Фасад здания тоже требует периодической чистки, для чего приглашают все ту же клининговую компанию, в распоряжении которой имеется автовышка, например, или мойщики-альпинисты. В зависимости от материала, из которого построено здание или облицован фасад, применяются моющие средства и растворы. Они не оставляют потеков, разводов, не портят и не царапают поверхность.

Для того чтобы офис, дом или квартира выглядели чистыми и нарядными в любое время года, полезно приглашать специалистов – они не только вымоют окна до блеска, но сэкономят силы и нервы владельца.

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