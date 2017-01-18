Предлагается повысить пенсионный возраст на пять лет для мужчин и на восемь - для женщин

Центр стратегических разработок, созданный по инициативе Владимира Путина, предлагает повысить пенсионный возраст в России для женщин с 55 до 63 лет, для мужчин с 60 до 65 лет. Об этом сообщил бывший министр финансов Алексей Кудрин.

Такое заявление Алексей Кудрин сделал на Гайдаровском форуме. По словам экс-министра, прогноз ЦСР исходит из повышения пенсионного возраста и вовлечения трудоспособного населения — тех, кто сегодня уже уходит на пенсию. Кудрин уточнил, что «это вариант для расчета», соответствующее решение будет учитывать предпочтения отдельных групп населения.

Алексей Кудрин подчеркнул, что повышение пенсионного возраста возможно только при сохранении цели на достойные пенсии.

«Когда мы говорим о повышении пенсионного возраста, конечно, говорим о том, чтобы сохранить достойную пенсию — это первая цель», — сказал он.

Повышать пенсионный возраст в России нужно уже с 2019 — 2020 года, так как вопрос назрел давно, считает Кудрин.

«Начать нужно было давно, и сейчас уже срочно нужно начинать. Мы считаем, что необходимо начинать с 2019 или с 2020 года», — заявил он в интервью ТАСС.

При этом, по словам экс-главы Минфина, накопить существенный экономический ресурс после повышения пенсионного возраста Россия сможет через 10 — 16 лет.

«При переходе на новый пенсионный возраст за первый год только небольшая группа работающих продолжат свою работу и не выйдут на пенсию, а задержатся на полгода. Затем появится новая группа, и так процесс растянется на 10 — 16 лет. Эффект будет накапливаться, сумма, остающаяся на пенсионеров, — каждый год расти. Первые годы это будет небольшая сумма, а к концу процесса станет очень солидной».

В то же время, пояснил он, повышение пенсионного возраста не коснется уже вышедших на пенсию россиян, а затронет только тех, кто собирается на пенсию в будущем.

«Эта мера не решает всех вопросов дефицита в пенсионной системе, но решает значительную часть вопросов. Я считаю это необходимым шагом. Повышение пенсионного возраста не касается пенсионеров, а только тех, кто работает и в будущем собирается выйти на пенсию».

В конце сентября прошлого года Банк России и Минфин представили предложения по модернизации системы пенсионных накоплений — концепцию индивидуального пенсионного капитала, формирующегося в НПФ за счет добровольных отчислений граждан. Планируется, что уплаченные работником взносы будут дополняться государством через налоговый вычет и вычет из соцвзноса.

В декабре 2016 года министр финансов РФ Антон Силуанов заявлял, что система индивидуального пенсионного капитала заработает в РФ вместе с новой налоговой системой в 2019 году.

По инф. rosbalt.ru

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