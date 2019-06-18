Правильный выбор картонных коробок

Картонную упаковку удобно использовать для хранения пищи, подарков, доставки продовольственных и промышленных товаров, текстиля, перевозки малогабаритных и объемных предметов.

В чем преимущества гофротары?

легкость;

отсутствие запаха;

картон не портит содержимое коробки;

можно использовать много раз для различных целей;

гофротары – прочный материал;

не меняет форму при транспортировке;

занимает мало места при хранении в разобранном виде.

Варианты упаковки

Формы коробок, объемы, целевые назначения разнообразны и всегда найдется та, которая нужна вам для конкретного бизнес решения:

Для склада и логистики. Упаковка различной плотности, количества слоев для хранения в складских помещениях – лучшее решение в контексте простоты использования, качества, цены. Такие картонные коробки очень прочные, с усиленным дном.

Упаковка различной плотности, количества слоев для хранения в складских помещениях – лучшее решение в контексте простоты использования, качества, цены. Такие картонные коробки очень прочные, с усиленным дном. Коробки для кондитерских изделий – качественная упаковка для хранения любых сладостей, позволяющая безопасно перевезти содержимое, хранить без повреждения и не загрязнить продукцию.

– качественная упаковка для хранения любых сладостей, позволяющая безопасно перевезти содержимое, хранить без повреждения и не загрязнить продукцию. Для овощей и фруктов используют специальные емкости с отверстиями в стенках. Картон очень плотный, безопасный, его можно использовать многократно.

используют специальные емкости с отверстиями в стенках. Картон очень плотный, безопасный, его можно использовать многократно. Для бизнеса в сфере HoReCa – качественная тара для доставки пиццы, хранения продуктов питания, обеспечивающая сохранность, светонепроницаемость, температурный режим содержимого.

– качественная тара для доставки пиццы, хранения продуктов питания, обеспечивающая сохранность, светонепроницаемость, температурный режим содержимого. Для хранения документов и ценных бумаг. Коробки для хранения бумаг вместительные, имеют разные модификации, предназначение (с ручками, крышками, разделителями и т.д.)

Коробки для хранения бумаг вместительные, имеют разные модификации, предназначение (с ручками, крышками, разделителями и т.д.) Коробки для обуви и текстиля. Гофротара для хранения одежды, обуви имеет различную форму, модификации – с крышками, ручками, необычной формы и объемов. Картон для упаковки используют особой прочности, что делает упаковку износостойкой и долго служащей.

Гофротара для хранения одежды, обуви имеет различную форму, модификации – с крышками, ручками, необычной формы и объемов. Картон для упаковки используют особой прочности, что делает упаковку износостойкой и долго служащей. Упаковка для бытовых и промышленных переездов из картона – лучший вариант транспортировки различных вещей из одного места в другое. Такая тара очень плотная, не мнется, держит форму, не имеет запаха, не влияет на вещи внутри. Такие коробки имеют усиленные стенки, высокую грузоподъемность, вместительность. Плюс такие коробки можно использовать многократно.

из картона – лучший вариант транспортировки различных вещей из одного места в другое. Такая тара очень плотная, не мнется, держит форму, не имеет запаха, не влияет на вещи внутри. Такие коробки имеют усиленные стенки, высокую грузоподъемность, вместительность. Плюс такие коробки можно использовать многократно. Красивые боксы для подарков. Гофротара – это не просто удобный материал, но и эстетичный. Подарочные коробки бывают разных размеров, форм, специфики – например, коробка с замком.

Где купить?

Компания «Факел» предлагает как готовые картонные коробки, так и индивидуальные дизайнерские решения под вашу бизнес цель в оптовых масштабах. От вас – только заявка!

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