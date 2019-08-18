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Правильная организация квартирного переезда

Ксения ДАВЫДОВА   
18 Августа 2019 г.
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Правильная организация квартирного переезда

Когда о переезде говорят как о пожаре, то имеются в виду масштабы разрушений. И действительно, такое даже представить страшно: домочадцы собирают свои собственные и общие вещи, пакуют мебель, ругаются в процессе и потом на месте, когда выясняется, что у любимого бабушкиного кресла прорвалась обивка, а салатник, который всем так нравился, превратился в осколки. Можно ли всего этого избежать? Да, если действовать правильно.

Простая схема квартирного переезда, которая поможет избежать пожара

Первым шагом будет выбор мувинговой компании, которая им займется. Именно так - никаких самостоятельных действий, только работа для профессионалов. Почему? Ответ на этот вопрос очень простой - чтобы сделать все быстро и без проблем. У них есть значительный опыт, грузчики точно знают, как действовать, чтобы не повредить вещи, они сделают все быстро и при этом никаких проблем не возникнет.

Правильная организация квартирного переезда

После того как выбор сделан, нужно позвонить в компанию или связаться с ней любым другим удобным способом, чтобы назначить время приезда оценщика - этот специалист отвечает за то, чтобы клиент узнал точную стоимость услуг вместе с упаковкой. Если все устраивает, назначается дата и время приезда грузчиков.

После этого квартирный переезд вступает в стадию самостоятельных сборов: нужно сложить в небольшую сумку деньги, документы и ценные вещи, а также то, что может срочно понадобиться в течение нескольких часов. И все? - спросят недоверчивые граждане. И все. Остальное сделают профессионалы.

Последним этапом переезда станет прием сделанной работы - только после этого заказчик оплачивает заказанную услугу. Хотя нет, этот этап не совсем последний - нужно же еще новоселье отпраздновать. Вот теперь совсем все!

Почему домовладельцам стоит обращаться в мувинговую компанию

Казалось бы, переезжать с квартиры на квартиру несложно - это же не офис перевезти. Но это заблуждение - сложно, да еще как. Настолько, что требует вмешательства профессионалов, точно знающих, что и как следует делать.

Они не повредят мебель и ценную технику, запакуют все максимально быстро и с использованием минимума упаковки (так что на лишнее тратиться не придется), а потом еще и соберут и расставят все на новом месте. И все это - по более чем приемлемой стоимости.

Таким образом, хозяева будут избавлены от головной боли по поводу переезда и смогут просто насладиться ощущением радости.

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