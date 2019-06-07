Правда в Интернете: как избавить себя от обмана на просторах всемирной паутины?

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Интернет в наши дни стал самым большим и значимым инструментом для распространения информации по всему свету. Тысячи, миллионы статей можно встретить на просторах всемирной паутины, немало здесь тематических сайтов, разнообразных сетевых магазинов и просто порталов, принадлежащих каким-то отдельным компаниям. И вся эта информация может вам врать, но может и говорить правду. Так можно ли самостоятельно отличить правду от лжи в Сети?
Вопрос этот даже не философский, а вполне себе бытовой. В Сети действительно можно запросто наткнуться на лживые данные, которые коверкают реальность из-за каких-то совершенно конкретных людских стремлений – за обманом чаще всего стоит выгода для какого-то человека.
Причём такие лживые или просто непроверенные данные могут подаваться так уверенно, что и сомнений у читателя в их правдивости не возникнет! Это и есть первое правило, которое необходимо соблюдать в Сети для проверки качества информации – лучше никому здесь не верить на слово.
А вот с «неверием» можно взяться за другой важный аспект дела. Проверить правдивость практически любой информации можно, если взять за основу сразу несколько разных источников. Этот простой способ поможет исключать явно лживые сайты и компании, которые пытаются рассказать своему клиенту то, что выгодно им самим. Если информация из разных источников не совпадает, то какой-то источник явно врёт.
Чтобы исключить ещё больше факторов, стоит чаще обращаться к отзывам обычных пользователей. Зачастую пользователям просто не выгодно обманывать других, ведь они просто используют то, что им даёт компания или какой-то сетевой ресурс. Нашли в этом какую-то проблему? Пользователь честно напишет об этом. Посмотреть на такие отзывы можно на специальных сайтах вроде этого: flashcomment.ru.
Это решение хорошее, но не универсальное. Важно понимать, что сами пользователи также могут соврать, могут ошибаться, могут просто выдавать желаемое за действительное – и так далее и тому подобное. И здесь мы опять берём на вооружение принцип нескольких источников.
Изучайте отзывы десятков людей по разным компаниям и сайтам, изучайте разные порталы с информацией, а потом анализируйте полученные данные.
Последний этап – самый сложный, но самый важный для определения истины. Здесь уже что-то конкретное подсказать сложно, но выходом из ситуации нередко служит обычная логика. Впрочем, со временем такого анализа нужной информации приходит опыт, который неизбежно ведёт к пониманию правильного поиска истины в Сети.
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