Прага: генетичеcский туризм

В ряду самых прекрасных городов мира достойное место занимает Прага. Золотой город, старая столица развитого славянского государства будто создана для гостей из России. Здесь вы найдете все, что нужно для отдыха: настоящий средневековый колорит, красоту архитектуры, отличное пиво и вкусную еду. Плюс великолепный европейский сервис и традиционная симпатия чехов к русским. Кстати, чешский язык мало отличается от нашего, на третий-четвертый день начинаешь его понимать без переводчика.

Туры в Прагу - это не просто осмотр достопримечательностей, но и лечебные программы, обучение и спорт. А какую красивую свадьбу можно организовать в старой Праге! Такое событие уж точно не забудется никогда. Цены, кстати, доступные.

По правде говоря, для посещения Праги не нужно особых причин. Просто необходимо хотя бы раз увидеть эту светлую красоту и гармонию, полную домашнего уюта. Ехать недолго, все рядом. По меркам современных транспортных сетей это все равно что съездить в соседнюю область.

Памятники рыцарской старины в Чехии так многочисленны, что все не перечислить. Обстановка завораживает. Представьте, что вы оказались в музее Средних веков или в остановившемся кадре «Игры престолов», только здесь все подлинное, без бутафории. При этом можно свободно гулять, все рассматривать и заходить в уличные рестораны, где вам подадут настоящее пиво (совсем не то чешское, что продают в нашей стране) и вкуснейшие блюда, милые каждому славянскому сердцу. Путешествия в Чехию даже породили такой термин как «генетический туризм». Здесь все родное, только выросшее в других исторических интерьерах. Однако генетическую память не обманешь, оттого-то так близка нам Чехия.

Чешский характер прекрасно передал Ярослав Гашек в образе солдата Швейка. Юмор, здравомыслие и дружелюбие – так можно коротко охарактеризовать нрав среднестатистического чеха. Наши западные братья любят посмеяться над собой, ведь такой смех очищает и делает человека лучше.

В Праге имеется все и для качественного шопинга. Можно купить на память золотые крашения с фирменными чешскими гранатами, заглянуть в обувной магазин и приобрести элегантную и надежную кожаную обувь, за которой сюда, в чешскую столицу, ездит вся Европа.

В общем, есть все причины для того чтобы посетить Прагу. Ведь жизнь нужно прожить так, чтобы не было мучительно больно за упущенные возможности.

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