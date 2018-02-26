Прачечная: большая стирка

Как известно, стиральные машины в России бывают двух типов: компактные и очень компактные. Малогабаритные квартиры, обычные для нашей страны, зачастую не оставляют нам выбора.

Как только не исхитряется городской житель, пытаясь втиснуть в свои считаные квадратные метры даже самую скромную стиральную машину! Нужна огромная сообразительность и великолепный глазомер, чтобы идеально втиснуть машинку между ванной и стеной, и чтобы при этом осталась пядь родной земли, которую мы точно никому не отдадим.

Но это лишь часть проблем. В стране, где лето приходит долго, а проходит быстро, главную часть гардероба составляют пуховые пальто, теплые куртки и прочие объемные вещи, которые никак не хотят втискиваться в стиральную машину, соразмерную нашим ванным и кухням. Что же делать? Стирать вручную, по методу бабушек и по заветам былинных богатырей? Заполнять ванну и выполнять упражнения на разгибание с утяжелением? А если здоровье не позволяет? Тогда выход один: прачечная. Так поступают не только у нас в России, но и во всем мире.

К счастью, прачечные у нас встречаются гораздо чаще, чем министерства культуры. Прачечная непременно есть в каждом уважающем себя городском районе, каждом поселке. Их особенностью является использование профессиональных стиральных машин – мощных, больших по размеру, имеющих множество различных функций. Они обеспечивают идеальное качество стирки. В них можно постирать вещи любого объема. Здесь и высушат, и погладят, - все быстро, удобно и бережно. Люк барабана профессиональной машины намного больше, чем в обычной машинке, что облегчает загрузку. Установить такую машину у себя в квартире обычно невозможно – из-за её размера, не говоря уж о расходе воды, электричества и особенно – из-за её стоимости. Дизайн профессиональных машин тоже не подходит для квартиры, он отнюдь не изыскан, ведь они – трудяги, а не украшение дома.

Однако не следует думать, что услуги нынешних прачечных слишком дороги. Это не так. Прогресс дошел до таких высот, что самая обычная российская прачечная сочетает в себе европейское качество услуг и дешевизну. Стоимость стирки низка потому, что профессиональная стиральная машина выдерживает 30 тысяч циклов, в то время как обычная – от одной тысячи до пяти тысяч. Кроме того, услуги прачечных всегда востребованы, и конкуренция высока, что тоже сбавляет стоимость.

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