ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Пожарная безопасность в России: от проверок до реальных летних советов

Егор СТУКОВ   
17 Мая 2019 г.
Изменить размер шрифта

Пожарная безопасность в России: от проверок до реальных летних советов

За последний год по всей стране неслабо прошлись с проверками пожарной безопасности. Это дело действительно очень важное, ведь от наличия какого-нибудь огнетушителя в общественных местах могут зависеть жизни многих людей. При этом за пожарной безопасностью важно следить не только крупным компаниям, но и обычным жителям, особенно с началом летнего дачного сезона, который нередко приносит с собой пожары по всей стране.

О пожарах сейчас активно отчитываются по всей стране. В Иркутской области, к примеру, было проверено 374 населенных пункта, на которые могут переброситься лесные пожары. В целых 305 выявили нарушения пожарной безопасности, либо в таких пунктах не были исполнены даже старые предписания!

А это очень важно, ведь от соблюдения пожарной безопасности зависит не только дорогое имущество, жильё, но и жизни людей. Недавно эксперты МЧС решили рассказать, как же можно уберечь дачу и себя от страшного и опасного огня.

Для начала стоит заметить, что самыми частыми причинами пожара становятся домашние камины, печи, а также неисправное электрическое оборудование. При этом действительно хорошие печи, сделанные профессионалами, редко приводят к трагедиям. Зато кустарные варианты часто становятся причиной пожара, так что подобные печи и камины даже запрещено ставить по требования пожарной безопасности.

Вдобавок к этому эксперты напоминают, что использовать легковоспламеняющиеся жидкости для растопки определённо не стоит. Как и поджигать сухую траву или мусор возле дома, ведь огонь в этом случае может переброситься на постройки.

Напоследок специалисты рекомендуют устанавливать на даче дымовые датчики и огнетушители. Огнетушитель вообще штука нужная почти в каждом жилище и общественном месте, ведь с его помощью можно справиться с небольшими очагами возгорания и предотвратить серьёзный пожар.

Но за этим инструментом спасения необходимо следить, в том числе вовремя заправлять его. Заправка огнетушителей в Иркутске стоит недорого, так что лучше не пренебрегать такой возможностью.

Эта рекомендация относится и к крупным компаниям, которые ответственны за те или иные общественные места. В таких случая наличие подготовленных огнетушителей является наиважнейшим правилом безопасности, которое может спасти людей в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ СМОТРИТ НА ЖИЗНЬ ЧЕРЕЗ ЧЕРНЫЕ ОЧКИ Ежедневные притчи С ума сойти!Старость в радость Видеонастроение дня Психология и стиль жизни Мода для пожилых

ЛЮБОПЫТНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

 