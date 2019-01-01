"Пойдем" в кино?

Как хорошо, что сейчас люди старшего возраста умеют пользоваться интернетом! Ведь там можно очень интересно проводить время. Например, есть сервисы, на которых в режиме "онлайн" можно смотреть разные фильмы. Одна из таких площадок - kinobos.net/filmy/2018/. Удобная навигации выводит на широчайшую подборку кинолент, которые удобно ищутся. Здесь в рубрике "Фильмы" представлены, к примеру, исторические ленты, драмы, комедии, криминальные, фантастика, ужасы, триллеры детективы, документальные проекты, аниме, биографии и т.д. Есть сериальная продукция. Имеются подборки по годам, месяцам и странам. Турецкие фильмы, индийские, других зарубежных стран и естественно российские. Также есть подборки о подростках, космосе, про любовь и т.д. Некоторые киноленты обозначены и на главной странице сайта. Дается краткое содержание, афиша картины. Указывает год выпуска, качество, страна-производитель и жанр. Определившись, что нравится, можно с удовольствием начать смотреть выбранную картину.

Преимущества сервисов, где собраны разные кинофильмы, очевидны. Поиск сужается в границах одного сайта, а выбрать наверняка будет из чего. Пройдясь по содержанию, можно сразу определиться, стоит ли уделять внимание киноленте или нет. Всегда можно приостановить просмотр, если вдруг появились какие-то неотложные дела. Время просмотра и сколько смотреть можно выбирать в зависимости от планов на день. Утром смотреть или вечером, целиком или по полчаса - решает пользователь. Бабушки и дедушки могут для подобного досуга пригласить к себе в компанию любимых внуков или скоротать время за фильмом с друзьями или другими членами семьи. После за чаем, обедом или, к примеру, ужином можно поделиться своими впечатлениями о просмотре и наметить себе следующие встречи в виртуальном кинозале.

Некоторые киносервисы дают возможность своим гостям высказываться и общаться на форумах. Взрослым людям, которым импонирует такой формат, можно найти в этом кругу своих единомышленников. Иногда виртуальные киноплощадки размещают на своих страницах биографии киноактеров, интересные факты из жизни киноиндустрии. Такие проекты привлекают гостей, ведь несут не только развлекательную, но и образовательную функцию.

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