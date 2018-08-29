Повышение эффективности бизнеса и поиск партнеров за счет международных выставок

В сложной экономической ситуации современной России для большинства частных предпринимателей, которые хотят развивать и укрупнять свой бизнес, поиск надежных деловых партнеров, поставщиков продукции, оборудования – настоящая проблема. А ведь именно сотрудничество с добросовестными производителями способно сделать компанию конкурентоспособной, обеспечить высокий уровень обслуживания клиентов. Но где же искать таких бизнес-партнеров?

Одним из наиболее удачных источников новых деловых контактов являются профильные выставки. Даже если компания пока не может похвастаться собственными достижениями в выставочном павильоне, руководитель и менеджеры высшего звена обязательно смогут найти что-то интересное и полезное для бизнеса. Партнеров, новых поставщиков и даже клиентов можно отыскать как среди экспонентов, так и среди таких же посетителей.

Помимо визитов в выставочные залы, знакомства с информационными стендами, продукцией обязательно стоит посетить мероприятия деловой программы выставки. Обычно это профильные конференции, крупные презентации, семинары, тренинги, круглые столы, конкурсы. Именно деловая программа создает благоприятную среду для общения, обмена опытом, мнениями, бизнес-предложениями, контактной информацией.

Национальные экспозиции представляют особый интерес для каждого посетителя, поскольку собирают экспонентов и гостей из самых разных стран. Например, на выставку «Продэкспо» ежегодно с презентацией своих проектов приезжают представители восточно- и западно- и североевропейских компаний, организаций Ближнего Востока, Азии, Латинской Америки. Это замечательная возможность наладить контакты с иностранными поставщиками, обозначить перспективы выхода своей компании на национальные рынки, переключиться на прямое сотрудничество с производителями вместо закупок у посредников.

Кроме того, на профильных выставках всегда присутствуют отдельные экспозиции, посвященные сопутствующим вопросам и обслуживанию отрасли. Этой же теме обычно посвящена и часть деловой программы. Поэтому кроме непосредственно полезной информации для своего бизнеса можно присмотреться к возможности более эффективных коммерческих и производственных решений. Все это открывает множество новых возможностей для бизнеса, независимо от его масштабов, поэтому выставочные мероприятия достойны внимания хорошего руководителя.

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