Поумнеть поможет... овес. Составлен список продуктов для мозгов

Продукты питания могут положительно влиять на мозговую деятельность и память. Список вкусных «помощников» составили эксперты.

Так, работу мозга стимулирует овес — он содержит большое количество витаминов группы В и значительно стимулирует кровообращение. Активизировать работу памяти помогут ананасы — благодаря употреблению этого фрукта удастся запоминать больше информации, а также лучше готовиться к экзаменам, отмечают специалисты.

«Накормить» не только клетки мозга, но и ускорить усвоение информации, защитить организм от сердечно-сосудистых заболеваний, депрессии и стресса сможет авокадо. По словам ученых, 40% целлюлозы авокадо состоит из масла, которое богато ненасыщенными жирными кислотами, также он содержит много калия, натрия, фосфора, магния и кальция.

В списке полезных для мозга продуктов оказались:

баклажан, который помогает мембранам клеток мозга содержать необходимое количество жира, защищая их от повреждения,

свекла, которая улучшает настроение и способность к концентрации,

лимоны, которые содержат много калия, и курага, повышающая работоспособность и уменьшающая напряжение.

Активизируют работу мозга также растительные масла, в том числе масло грецких орехов, виноградных косточек, льняное, кунжутное, кукурузное, кокосовое и многие другие. Они богаты ненасыщенными жирными кислотами омега-3 и омега-6, подчеркивают ученые.

Кстати, о наших мозгах - 70-летняя нейрофизиолог Джина Риппон не видит смысла в вопросах о мужском и женском мозге.

По инф. rosbalt.ru