Потребительский кредит: где можно взять, плюсы предложения и условия, выдвигаемые заемщикам

На все нужды и необходимости не всегда найдутся собственные средства. И тогда люди задумываются о кредите. Он отлично подойдет, чтобы использовать средства туда, куда захочется. Это ведь не ипотека, за которую нужно будет отчитаться, что деньги были реализованы именно на недвижимость. При выдаче потребительского кредита организация о целях не спросит.

Куда пойти за потребительским кредитом, вариантов сейчас много. И это теперь могут быть не только банки, но и другие финансовые структуры. Удобно, что услуга по подаче заявки предлагается также онлайн. Например, в Латвии здесь: https://www.crediton.lv/ru/krediti/potrebitelskij-kredit. На данном сайте есть информация о потребкредите, рассказано, что необходимо для того, чтобы подать заявку. Например, возраст обратившегося должен быть 20-75 лет, заявитель должен иметь активный счет в одном из банков Латвии, ежемесячные официальные доходы в размере, позволяющем вовремя кредит погашать и т.д. Также на интернет-площадке www.crediton.lv можно найти ответы на вопросы: нужно ли поручительство для получения потребкредита, в каких целях он чаще используется, как формируется процентная ставка, о досрочном возвращении денег и т.д.

К плюсам потребительского кредитования можно отнести то, что к заемщику не выдвигается жестких требований, как в случае с ипотекой. Здесь доступно подать заявку в онлайн-режиме. Заявки можно при желании подать в несколько финансовых структур и выбрать для себя наиболее подходящий вариант. Заявка на потребкредит будет рассмотрена в короткие сроки. Принимается и досрочное погашение кредита без наложения штрафов.

На сегодняшний день процентная ставка по кредиту в разных финучреждениях колеблется, примерные цифры 10,5% до 19,9% годовых. Размер процентной ставки определяется рядом факторов. Это: кредитная история клиента, его платежеспособная состоятельность, трудовой стаж, наличие других кредитных обязательств и т.д.

Процентная ставка устанавливается индивидуально в ходе рассмотрения заявки обратившегося за потребкредитом. Чтобы процентная ставка была снижена, можно привлечь к кредиту созаемщиков или обеспечить залог. Но на такое идут, конечно, не все люди.

Кредит в целом дело неплохое. Он реально может выручить человека при определенных сложившихся обстоятельствах, требующих денег. Но свою подушку безопасности тоже стоит иметь, откладывать на нее хоть понемногу. И рубль ведь начинается с копейки.

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ СМОТРИТ НА ЖИЗНЬ ЧЕРЕЗ ЧЕРНЫЕ ОЧКИ

ЛЮБОПЫТНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ