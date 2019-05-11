Постоянные успехи мобильного гемблинга

Давайте немножко поговорим о мобильном гемблинге. Штука эта сейчас очень даже популярная, ведь возможности телефонных устройств растут с каждым днём, и на сегодняшний день они уже не так уж и сильно отличаются от каких-нибудь персональных компьютеров. Да и хороший телефон есть почти у каждого, так что многие операторы и разработчики взяли прицел именно на мобильный гемблинг. А если верить изысканию под называнием «Рынок мобильных азартных игр», этот сегмент с каждым годом будет лишь расти.

Отчёт опубликовала организация Business Industry Reports. Авторы исследования мобильного гемблинга решили предположить возможные темпы роста этого сегмента рынка с 2019 года по 2023 год. Срок не очень большой, но очень значимый для самих мобильных устройств. Дело в том, что уже на протяжении четырех лет эта индустрия лишь растёт. Так, в 2014 году её объём был равен 3,7 млрд долларов, а в 2018 году уже 4,9 млрд долларов. Рост получился на целых 9,4%, что можно назвать очень даже неплохим результатом.

А за ближайшие четыре года, если верить аналитикам, мобильная гемблинг-индустрия вырастет ещё сильнее. Так, специалисты ожидают, что к 2023 году рынок мобильных игр вырастет до 6,8 млрд долларов.

В отчёте также заметили, что мобильный гейминг сильно привлекает так называемых «пассивных геймеров». Это в основном люди, которые не играют в азартные слоты целенаправленно и постоянно, а просто периодически заполняют свободное время азартными развлечениями.

В целом мобильная индустрия отлично подходит для такого типа игроков, ведь играть в автоматы на телефоне можно в любое время и в любом месте. Это, к слову, и объясняет постоянный рост рынка мобильного гемблинга.

Впрочем, эта часть индустрии всегда будет идти рука об руку с обычным сетевым гемблингом. Многие сетевые казино будут в первую очередь стремиться развивать своё основное «не мобильное» игровое направление, как и казино «Slot Casher».

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