После выхода на пенсию самое время спортивно заняться собой

Пожилой возраст – не немощность и беспомощность в обязательном порядке. Если человек настроен быть активным и бодрым и хочет прожить долго, пенсионный период может стать очень плодотворным временем для поддержания здоровья и даже от разных приобретенных ранее недугов.

В помощь этому разумное питание, систематическое прохождение медосмотров, витаминные курсы (предварительно посоветовавшись с врачом) и непременно занятия физкультурой.

В возрасте 60+, конечно, есть свои ограничения по возможностям. Сальто, рондат или фляк уже прыгать точно не стоит. Но посильные тренировки всегда можно выполнять. И для этого первым делом пойти в спортзал. Таких залов сейчас великое множество, и на постсоветских территориях тоже, к примеру, спортзал Борисполь.

Почему для многих предпочтительны занятия именно в спортзале? Потому что, во-первых, организовать себя может не каждый. День, два, три человек рьяно позанимался, а потом пойдут отговорки или переносы своих тренировок. И далее все сходит на нет. Спортзал же дисциплинирует в этом плане. Были заплачены деньги, и просто так их дарить не хочется, волей-неволей пойдешь. Во-вторых, здесь можно встретить схожих по возрасту единомышленников, которым небезразлично собственное здоровье и тело, а когда люди вместе, то они, как говорят, и горы могут свернуть, а в реальности – ставить задачи и стремиться их выполнять. Третий положительный момент – занятия будут проходить под присмотром опытных наставников, а значит, есть гарантия, что непродуманными нагрузками и неверно подобранными упражнениями вред организму не будет нанесен.

С чего начинают свой путь в спортзале? Многие выбирают легкий фитнес в группе по возрасту, а там, где есть оборудование (после инструктажа), беговую дорожку, велотренажер или кардиотренажер.

Для тех, кто с самоорганизацей дружен, задача тренироваться в комфорте домашних стен и, тем не менее, под руководством спортивного руководителя выполнима. На сайтах можно найти разные видео с комплексами упражнений. Выбор велик: аэробика, степ-аэробика, йога, пилатес, йогалатес, упражнения с гимнастической палкой, гантелями или мячом и т.д Кто настроен, кроме этого, на выход из дома, может сесть на велосипед или записаться на плавание. В бассейнах, к слову, предлагают не только просто поплавать, но и занятия с инструктором аквааэробикой. Очень хорошая вещь.

Еще многие пожилые люди добавляют к своим спорттренировкам дыхательные практики: целительную гимнастику йогов, дыхание по Бутейко, по Стрельниковой и т.д. Информацию о дыхательных практиках также легко найти в интернете.

В общем, кто хочет быть подтянутым и спортивным, им обязательно будет. Так что только вперед, навстречу здоровью не откладывая на завтра!

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