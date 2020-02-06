«Пошли как-то Рыбаков и Фишер рыбу ловить… Однофамильцы же!»

Мы знаем, что русское имя Иван в англоязычных странах будет звучать как Джон, Федор – Теодор, а Яков – Джек. Но переложить на иностранный манер можно не только имена. Русские фамилии тоже имеют свои аналоги в других языках.

Как же будут звучать по-английски и в других языках распространенные русские фамилии?

В английском

Фамилии, в целом, у всех народов имеют примерно одинаковые механизмы происхождения. Иногда они даются по личным именам родителей. В России это, например, Ивановы, Петровы и т.п. В англоязычных странах Ивановы были бы Джонсами или Джонсонами. Петровы – Петерсами, Фомины – Томасами, Яковлевы – Джексонами.

Другая группа фамилий происходит от названий ремесел и других видов человеческой деятельности. Самая распространенная фамилия из этого ряда среди европеоидного населения планеты – Кузнецов, по-английски – Смит. Гончаровы по-английски звались бы Поттерами (рotter – горшечник, гончар), Столяровы – Карпентерами (сarpenter – плотник, столяр), Рыбаковы – Фишерами (Fisher – рыбак), Ямщиковы – Картерами (Carter – извозчик), Садовниковы – Гарднерами (Gardener – садовод), Бочкаревы или Бондаревы звались бы Куперами (Cooper – бондарь), Пастуховы – Шепардами (от древнеанглийского sceaphyrde – пастух овец), Поповы – Кларками (от древнеанглийского clerec – священник).

Еще одна группа фамилий связана с названиями животных и птиц. Русские Волковы в Англии были бы Вульфами (wolf –волк). Есть в англоязычных странах и свои Соколовы – Фальконы (falcon – сокол, ястреб), Лебедевы – Сваны (swan – лебедь).

Некоторые фамилии описывают личностные или внешние особенности родоначальника. К таким относится фамилия Смирнов – по данным, опубликованным в 2005 году, она является самой распространенной русской фамилией. В английском языке ее аналог — Джентли (gentle – смирный, послушный). Фамилия Малышев у англичан звучит Литл (Little – маленький), Великанов – Лонг (Long большой, длинный), Злобин мог бы стать Бэдом (Bad – злой, плохой), Белов – Вайт или Уайт (White – белый), Быстров – Свифтом (Swift – быстрый, стремительный).

В других языках

Аналоги русских фамилий можно найти и в других языках. Например, по недавно опубликованным данным, самой распространенной в мире фамилией является китайская фамилия Ли. В переводе с древнего китайского языка это слово означает «тот, кто выполняет ритуал, религиозные действия». По-русски – Попов.

Кузнецов, помимо Смита, имеет массу аналогов и в других языках. В немецком варианте это Шмидт, в украинском – Коваленко, в итальянском – Феррари, в тюркских языках Тимерче (отсюда русскоязычная фамилия Тимерчиев). Очень распространенной является германоязычная фамилия Мюллер, русский аналог которой – Мельников.

Фамилия Волков на немецком будет звучать Вольф, на испанском Лобо, на французском Луп. Человек по фамилии Львов в романоязычных странах звался бы Леон, а в Индии – Сингх. Это кстати, самая многочисленная среди индусов фамилия. Распространенная в России фамилия Новиков имеет польский аналог Новак.

Белов во Франции носил бы фамилию Блан (Blanc), Малышев – Пети (Petit).